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Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varili 91,71 dolardan işlem görüyor.

Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, dün 94,18 dolara kadar yükseldikten sonra günü 93,14 dolardan tamamladı.

Brent petrol yüzde 1,54 geriledi

Bugün saat 10.02 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,54 azalan Brent petrolün varil fiyatı 91,71 dolara geriledi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı ise aynı dakikalarda 82,88 dolar oldu.

Küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Bölgedeki gerilime rağmen Orta Doğu'da petrol üretimi ekimde artarken, bölgenin petrol arzının ABD-İsrail/İran Savaşı öncesi seviyelere yaklaştığı değerlendiriliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bölgedeki üretimin hızla toparlanması ve arzın istikrar kazanmasıyla birlikte küresel petrol arzının yılın son çeyreğinde talebi aşacağını öngörüyor.

ABD'de ham petrol stokları arttı

Arz fazlası beklentisini, ABD'de ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin aksine artması da güçlendirdi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 300 bin varil arttığını Amerikan Petrol Enstitüsü (API) açıkladı.

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Piyasa beklentisi ise stokların 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nda aksaklıklar sürüyor

Öte yandan, fiyatlardaki düşüşü sınırlayan etken, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde yaşanan aksaklıklar oldu; bunlar petrol sevkiyatına ilişkin endişeleri canlı tuttu.

Brent petrolde 95,56 dolar direnç, 90,53 dolar ise destek bölgesi olarak teknik açıdan izleniyor.

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