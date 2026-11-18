Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, küresel büyümenin ivmesini yitirdiği, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğu bir dönemde, dünya ekonomisinin önemli ağırlığını oluşturan Asya-Pasifik'te açıklık ve işbirliği anlayışıyla daha ileri ekonomik entegrasyon çağrısı yaptı.

Şi, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında iş dünyası ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren APEC CEO Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Küresel ticaret rüzgara karşı büyüyor

Şi, bugünün değişen ve çalkantılarla dolu dünyasında küresel büyümenin ivmesini yitirdiğine, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğuna dikkati çekti.

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Buna karşın küresel ticaretin rüzgara karşı büyümeye devam ettiğini, yükselen teknolojilerde her zamankinden daha hızlı atılımların gerçekleştiğini ve bunun küresel kalkınma üzerinde derin bir etkisinin olduğunu söyledi.

Açılma ve işbirliği refahın anahtarı

Şi, küreselleşme dalgasının ortasında doğan APEC'in Asya-Pasifik'te zamana ayak uydurmasını sağladığını, dışa açılma ve işbirliği köprüleri kurmanın bölgede refahın anahtarı olduğunu dedi.

Şi, "Tarih bize kapıları açmanın ilerleme getirdiğini, kapıları kapamanın ise birilerini geride bıraktığını gösterdi. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) merkezinde olduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini korumalı, açık ve serbest ticareti ve yatırımları desteklemeli, küresel sanayi ve ticaret zincirlerini istikrarlı, kesintisiz halde tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Asya-Pasifik'te bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasının, çok boyutlu bir bağlantısallık ağının kurulmasının, ticaretin dijital dönüşümü, sınır aşırı e-ticaret ve akıllı gümrükler gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin, sanayi ve tedarik zincirlerinde uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesinin gerektiğini belirten Şi, bunların daha ileri bir ekonomik entegrasyonun yolunu açacağını vurguladı.

Barış ve istikrar vurgusu

Şi, barışı ve istikrarı korumanın Asya-Pasifik'te herkese refah getirmek açısından öneminin altını çizdi.

Şi, "Dış koşullar ne kadar karmaşık hale gelirse gelsin, savaş sonrası uluslararası düzeni korumalı, eşitlik temelinde ve düzen için çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ve herkese faydalı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve istişare ile çözmek, zorlukların üzerinden dayanışma ve işbirliğiyle gelmek, her zamankinden fazla önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

APEC Zirvesi 17-19 Kasım'da düzenleniyor

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor.

İlk zirvesini 1989 yılında yapan APEC'i, Pasifik kuşağındaki 21 ekonomi oluşturuyor. Çin, daha önce 2001'de Şanghay'da ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

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