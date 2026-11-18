Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir geminin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığı bildirildi.
Saldırının 17 Kasım 2026 akşamı gerçekleştiği, BAE resmi haber ajansı WAM'ın ADNOC'tan aktardığı açıklamada kaydedildi.
Mürettebattan 11 kişi yaralandı
Açıklamada, saldırıda mürettebattan 11 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı ve bir kişinin ise kayıp olduğu vurgulandı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Saldırının ne şekilde gerçekleştiğine ve hasara ilişkin açıklamada bilgi verilmedi.
Küresel enerji piyasaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamalarından etkileniyor.
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