Avrupa Birliği (AB) kurumları, yenilenebilir enerji projeleri, elektrik şebekeleri ve enerji depolama tesislerine ilişkin izin süreçlerini hızlandıracak düzenlemede anlaşmaya vardı.
Avrupa Parlamentosu (AP) ile yürütülen müzakerelerde, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla izin süreçlerinin basitleştirilmesine yönelik düzenleme konusunda uzlaşı sağlandığını AB Konseyi açıkladı.
İzin takvimi sadeleştirilecek
Konseyin açıklamasına göre düzenlemeyle, yenilenebilir enerji projeleri, depolama tesisleri ve şarj istasyonlarının onaylanması ve şebekeye bağlanması ile yeni elektrik ve doğal gaz altyapısına izin verilmesine ilişkin takvim sadeleştirilecek.
Açıklamada, üye ülkelerin yenilenebilir enerji ve elektrik şebekesi projelerini üstün kamu yararı kapsamında değerlendirerek bu projelere öncelik verebileceği ifade edildi.
İdari gecikmelerin önüne geçmek için üye ülkelerin, izin sürecinin ara aşamalarında yetkili makamların yanıt vermemesini zımni onay sayabileceği bildirildi.
Avrupa Şebekeleri Paketi'nin ana unsurlarından
Avrupa'nın enerji altyapısının modernleştirilmesi ve genişletilmesinin amaçlandığı Avrupa Şebekeleri Paketi'nin ana unsurları arasında, AB Komisyonunun Aralık 2025'te teklif ettiği düzenleme yer alıyor.
AB ülkelerinde elektrik iletim şebekelerine yönelik projelerin tamamlanması yaklaşık 10 yıl sürüyor, bu zamanın yarısını ise izin süreçleri alıyor.
Düzenlemeyle bu sürenin kısaltılması planlanıyor.
Düzenleme, AP ve üye ülkelerin resmen onaylamasının ardından uygulamaya girecek.
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