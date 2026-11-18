Kuveyt, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını en sert ifadelerle kınayarak bu saldırıların egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.
İran'ın bugün gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ülkenin güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğu, Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada vurgulandı.
Kuveyt'ten uluslararası hukuk vurgusu
İran'ın İHA'larla Kuveyt'e düzenlediği saldırılar, açıklamada en sert ifadelerle kınandı.
Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuk kurallarını ağır şekilde çiğnediği ve Kuveyt'in egemenliğini ihlal ettiği kaydedildi.
İran'ın saldırılara devam etmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanışa yol açtığı ifade edildi.
Bu saldırıların gerilimi düşürmeye ve tansiyonu azaltmaya yönelik diplomatik çabaları da sekteye uğrattığının altı çizildi.
Gerekli tüm tedbirleri alma hakkı saklı
Kuveyt'in, egemenliğini ve güvenliğini korumak, topraklarını ve hayati öneme sahip tesislerini her türlü saldırı ve tehdide karşı savunmak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu açıklamada bildirildi.
İran ordusu, ABD'ye ait patriot sistemleri ile İHA fırlatma rampalarının hedef alındığını ve Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
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