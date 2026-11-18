Kuveyt ordusu ülkesinin İHA saldırılarına hedef olduğunu açıkladı, Bahreyn İçişleri Bakanlığı "potansiyel tehdit" uyarısı yayımlayarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.

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Kuveyt ordusu, ülkenin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu açıkladı.

Bahreyn'de ise İçişleri Bakanlığı, halkı güvenli alanlara sığınmaya çağırarak "potansiyel tehdit" uyarısı yayınladı.

Kuveyt ordusu: Düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur

Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişindeki Keşm Adası'nı vurduğunu duyurmasının ardından şüpheli saldırılara hedef oldu.

Ülkeye yönelik yeni İHA saldırılarının düzenlendiği Kuveyt ordusunun açıklamasında belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: "Hava savunma birliklerimiz düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur. Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur"

Saldırıların kaynağına ya da yol açtığı muhtemel hasara ilişkin detaylı bilgi verilmezken, halka resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

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Bahreyn halkı güvenli noktalara çağrıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı şöyle dedi: "Kamu güvenliğinin korunması adına vatandaşlara ve bölge sakinlerine paniğe kapılmamaları, en yakın güvenli noktalara sığınmaları ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz"

Uyarı yaklaşık 1 saatin ardından yürürlükten kaldırıldı; tehdidin ne olduğu ve kaynağı hakkında ise detaylı bilgi paylaşılmadı.

İran, ABD'nin Keşm Adası'nı vurduğunu açıklamıştı

ABD'nin Hürmüz Boğazı girişindeki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini, İran Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi açıklamıştı.

Saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını da Nefisi ifade etmişti.

Yaşanan gelişme, ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bölge ülkelerine İran'ın yeni misilleme saldırıları düzenleyebileceği endişelerine yol açmıştı.

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