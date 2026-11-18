İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesle kademeli olarak çekilmesi gereken Gazze’deki Sarı Hat bölgesinde, yıkım faaliyetlerini yeni bir yöntemle sürdürüyor. İşgal ordusunun, son günlerde bölgenin farklı noktalarında ayakta kalan binaları yıkmak için patlayıcı yüklü kutular kullandığı belirtiliyor. Yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı kutuları "quadcopter" tipi dört pervaneli insansız hava araçlarıyla (İHA) binaların üzerine bırakan İsrail kuvvetlerinin, daha sonra uzaktan kumandayla bu kutuları patlattığı aktarıldı. Filistinli aktivistlerin kayda aldığı görüntülerde, İsrail İHA'larının taşıdığı patlayıcı kutuları evlerin çatılarına bıraktığı ve ardından uzaktan patlatarak hem hedef binaları yerle bir ettiği hem de çevredeki yapılara ağır hasar verdiği görülüyor.

SARI HAT DIŞINDA DA KULLANIYOR

İsrail ordusunun, bu yöntemi Sarı Hat dışında kalan Zeytun Mahallesi, Bureyc Kampı, Megazi Kampı ve Nusayrat Kampı gibi sivillerin sığındığı bölgelerde de uygulamaya başlaması, korku ve göçe sebep oluyor. Yerel kaynaklar, evlerinin havaya uçurulmasından endişe eden onlarca Filistinlinin Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nden göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Son günlerde saldırıların şiddetini artırdığını belirten kaynaklar, dün sabah Selahaddin Caddesi üzerindeki Vadi Gazze Köprüsü civarında, Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının kuzeyinde İHA'larla bırakılan patlayıcı kutularının infilak ettirildiğini aktardı. Patlatma işleminin en az yedi kez tekrarlandığı ve meydana gelen şiddetli patlamaların büyük çaplı yıkıma neden olduğu kaydedildi.

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