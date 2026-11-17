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İngiltere, işgal edilen Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 şirkete ve Gazze'ye yardım girişini engellediği belirtilen bir gruba yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iki devletli çözüm hedefinin canlı tutulması amacıyla 8 inşaat ve konut geliştirme firması yaptırım kapsamına alınacak.

Finansal desteğin kesilmesi hedefleniyor

Açıklamada, şirketlerin işgal altındaki Batı Şeria'daki inşaatlarına ve projelerine yönelik finansal desteğin kesilmesinin hedeflendiği kaydedildi; bu şirketlerin faaliyetlerinin iki devletli çözümü hayata geçirmeyi engelleme riski taşıdığı ifade edildi.

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Açıklamada yaptırım paketinin gerekçesi şu sözlerle anlatıldı: "Bu yaptırım paketi, İsrail hükümetinin engellemeyi reddettiği gibi yerleşim yerlerinin genişlemesinin artırılmasına yardımcı olup cesaretlendirdiği ortama cevaben açıklandı. İsrail hükümeti son 4 yılda, geçmiş 20 yıldakinden daha fazla oranda yerleşim yerine onay verdi."

Yaptırım listesine alınan Har Hevron, Hemdat Shomron, S.A.G., Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria, Ami Gvirtzman Architects ve Z.F. adlı şirketlerin, işgal altındaki Filistin topraklarında gasbedilen arazilerde yasa dışı yerleşim yeri inşaatı yapmak, inşaat planlaması yapmak, yerleşim yeri inşaatlarına tedarik yapmak, mimarlık faaliyetleriyle destek sunmak, inşa edilen yapıların tanıtım ve satışını yapmak gibi eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada aktarıldığına göre, yaptırımlar kapsamında bu şirketlerin mal varlıkları dondurulurken yöneticilerine İngiltere şirketlerinde ve İngiltere'yle bağlantılı şirketlerde yönetici olmama veya yönetim kurulunda yer almama yasağı getirildi.

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Tzav 9 da yaptırım kapsamında

Gazze'ye insani yardım girişlerini engelleyen Tzav 9 adlı grubun da yaptırımlara tabi tutulacağı duyuruldu.

Açıklamada Gazzelilerin kışlık yardımlara aşırı derecede muhtaç olduğuna dikkat çekildi; son yaşanan sellerin ardından 4 bin kişinin barınaksız kaldığı, 1,4 milyon kişinin ise çadır ve derme çatma barınaklarda kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'ye girmek için sınırda bekleyen 150 bin çadır ve 300 bin brandanın bulunduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: "Ancak İsrailli yetkililerce içeri alınmıyorlar. İsrailli yetkililer kerestenin de bölgeye girişini engelleyerek acil durum barınağı yapmak için hiçbir malzemeye ulaşılamamasına sebep oluyor."

Miliband: Bu projeye teklif vermeyin

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Ed Miliband, "İki devletli çözümü korumak bu hükümetin yaklaşımına yön veren kuzey yıldızıdır." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölerek Filistin Devleti'nin kurulmasını engelleme riski taşıyan "E1 Projesi"ne katılmayı değerlendiren şirketlere de seslenen Miliband, "Bu projeye teklif vermeyin, inşaat yapmayın, iki devletli çözümün yok edilmesinden kar etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki insani krizin derinleşmesine göz yummayacaklarını vurgulayan Miliband, "Gazze ve Batı Şeria'daki durum kabul edilemez. Yeni İsrail hükümeti ve Filistin yönetimiyle İsrail ve Filistin halkı için kalıcı barış ve güvenlik için çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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