Suriye'nin güneyindeki Abdin, Maerya ve Kuveyya köylerine, 20'den fazla zırhlı araçtan oluşan İsrail ordusu birliğiyle baskın düzenlendiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölge halkının taşlarla kapattığı Abdin ile Maerya köyleri arasındaki yolu İsrail askerlerinden oluşan bir birlik açmaya çalıştı.
Kuveyya köyünde minibüs durduruldu
Kuveyya köyünde ise başka bir İsrail askeri birliği devriye gezdi.
İsrail askerleri, devriye sırasında durdurdukları yolcu minibüsünün sürücüsünü darbederek araca zarar verdi.
Köyde askerlerin rastgele ateş açması sonucu bir eve mermilerin isabet ettiği ve evde yangın çıktığı belirtildi.
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