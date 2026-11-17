ABD istihbaratı, İran'ın Washington'da üst düzey yetkilileri hedef almak için kirli bomba ve kimyasal silah kullanmaya yönelik planlar geliştirdiğini öne sürdü.

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Yeni edinilen bilgilere göre İran'ın, Washington'da Başkan Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerini hedef almak için kirli bomba veya kimyasal silah kullanmaya yönelik planlar geliştirdiği öne sürüldü. Bilgileri ABD istihbaratı edindi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkili, istihbaratın İran kaynaklı olduğunu öne sürdüğü bulguları CNN ile paylaştı.

Kirli bomba ve kimyasal silah planı

İran'ın başkent Washington'da kirli bomba ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığı, ABD istihbaratının tespit ettiği bulgular arasında yer aldı.

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Yetkililerin iddiasına göre istihbarat, İran'ın ülke içinde bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler depoladığına ilişkin haberleşmeleri de belirledi.

Güvenilirlik konusunda görüş ayrılığı

Yetkililer, bu istihbaratın ne ölçüde güvenilir olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Planların şu aşamada yakın zamanda düzenlenebilecek bir saldırının işareti olmaktan ziyade İran'ın olası saldırılar için seçeneklerini değerlendirme çabası olduğunu kaydettiler.

Yetkililer ayrıca, Washington yönetiminin İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD askerlerine karşı kimyasal silah kullanabileceğine işaret eden başka bir istihbarat akışını da yakından takip ettiğini öne sürdü.

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Beyaz Saray ve İran'dan yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, ABD'nin olası tüm tehditleri takip ettiğini belirtti.

Bis, "Şu anda ülkemize yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmuyor." ifadesini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü ise iddiaları reddetti. Sözcü, kimyasal silah kullanımını her koşulda gayrimeşru gördüklerini ve bu yöndeki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Kirli bomba nedir?

Kirli bombalar, nükleer bombalardan farklı olarak nükleer patlama tepkimesine dayanmıyor; geleneksel patlayıcıların radyoaktif maddelerle birleştirilmesiyle hazırlanıyor.

Bu tür silahlar, patlamanın etkisinin yanı sıra çevreye yaydığı radyoaktif maddeler nedeniyle geniş alanlarda kirliliğe yol açabiliyor.