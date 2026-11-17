Trump Putin ve Şi ile masaya oturuyor: Gündem belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde İran, nükleer silahsızlanma, Ukrayna savaşı ve ticareti ele alacaklarını açıkladı. Putin'in savaşta geri adım attığını savunan Trump, Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini öne sürdü. Kim Jong-un ile görüşme ihtimalini de gündeme getiren Trump, Meksika'yı göçmenler konusunda tehdit etti.