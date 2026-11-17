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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Peru'nun başkenti Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde özel araçtan halkı selamladığı sırada fırlatılan bir cisim yüzüne çarptı.

Papa'nın güzergahını takip eden medya kuruluşlarının ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Papa'nın acı hissiyle bir elini yüzüne götürdüğü görüldü. Araç ise durmadan ilerlemeye devam etti.

Resmi açıklama yapılmadı

Çarpmanın etkisiyle Papa 14. Leo'nun herhangi bir yaralanma yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

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Yaşanan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdüren Papa, aynı güzergahta birkaç metre ileride alanda toplananların kendisine uzattığı bir bebeği kucağına aldı.

Kapanış ayinine yüz binlerce kişi katıldı

Papa 14. Leo, ardından Güney Amerika ülkesindeki ziyaretin kapanışını simgeleyen dini ayini yönetmek üzere sunağa geçti.

Diario Panorama gazetesi, organizasyon yetkililerince açıklanan verilere dayandırdığı haberinde, Lima'nın Santiago de Surco ilçesindeki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayine yüz binlerce kişinin katıldığını yazdı.

Güney Amerika turu tamamlandı

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, yaklaşık 20 yıl boyunca Peru'da misyoner olarak görev yaptı. Bu nedenle ziyaret, bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.

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Papa, Lima'daki kapanış ayininin ardından Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 12 günlük Güney Amerika turunu tamamladı.