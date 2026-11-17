ABD'li bazı bankaların çevrim içi hizmetlerinde, hesaplara erişim ve Zelle üzerinden transferlerde yaşanan geçici kesintiler bildirildi.

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ABD'li bankaların müşterilerinin çevrim içi olarak hesaplarına erişmekte sorun yaşadığı bildirildi. Amerikan basını, bazı bankaların çevrim içi hizmetlerine erişimle ilgili kullanıcı bildirimleri alındığını duyurdu.

İnternet bankacılığına girişte sorun

Bildirilen problemler arasında internet bankacılığına giriş sorunları ve hesap bakiyelerinin görüntülenememesi yer aldı.

ABD'deki banka hesapları arasında para gönderip almaya imkan veren dijital ödeme hizmeti ‘Zelle’ üzerinden yapılan transferlerde de sorun yaşandığı belirtildi.

DHA

Bankadan yazılım hatası açıklaması

Çevrim içi hizmetlerinde sorun yaşanan bankalardan birinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, kurum içi donanım sistemlerindeki yazılım hatasından kaynaklanan geçici bir sorun yaşandığı kaydedildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Olayın siber saldırı ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Müşterilerimiz hesaplarına ve fonlarına erişmeye devam edebiliyor. Sorunu bugün gün sonuna kadar çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”