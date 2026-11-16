Peskov, Putin-Trump görüşmesi için ayrı bir toplantıyı tercih ettiklerini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da daha sert davranabileceğine ilişkin sözlerine katıldıklarını söyledi.

Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, Ukrayna'daki gelişmeleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmeleri değerlendirdi.

Çok daha sert davranmak mümkün

Trump'ın "Putin'in Ukrayna'da çok daha sert davranabileceği" yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, "Başkan Trump'a katılabiliriz çünkü çok daha sert davranmak mümkün." dedi.

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Rusya'nın nasıl daha sert davranabileceği sorulduğunda Peskov, bu sorunun askeri yetkililere yöneltilmesi gerektiğini belirtti.

İkili görüşme için seçenekler değerlendiriliyor

Putin ile Trump'ın ikili görüşmesi için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini aktaran Peskov, "Bizim tercihimiz, önceden kararlaştırılmış ayrı bir görüşme yapılması ve bir saat, hatta daha uzun süre sakin bir şekilde konuşulması." ifadelerini kullandı.

Zirve sırasında iki liderin kısa bir görüşme yapmasının da mümkün olduğunu söyleyen Peskov, görüşmenin kesin zamanının henüz belirlenmediğini kaydetti.

Üçlü görüşmenin basına açık bölümü olacak

Putin, Trump ve Şi'nin 19 Kasım'da yapacağı üçlü görüşmeye değinen Peskov, toplantının önemli olduğunu ve "bugünkü dünyada benzerinin bulunmadığını" vurguladı.

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Üçlü görüşmenin 2. Dünya Savaşı dönemindeki Yalta ve Tahran konferanslarıyla karşılaştırılmasını ise "gerçeklikle ilgisi olmayan siyasi değerlendirmeler" şeklinde nitelendirdi.

Rusya ve Çin'in çok kutuplu dünya düzenini desteklediğine işaret eden Peskov, iki ülkenin başka devletlerin geleceğine karar verilmesine karşı çıktığını söyledi. Putin, Trump ve Şi'nin katılacağı görüşmenin basına açık bölümünün de olacağını bildirdi.

Kallas'ın müzakere heyetindeki yeri

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rus askerlerine ilişkin bilgilerin siber saldırıyla ele geçirilmesi yönündeki açıklamalarını değerlendiren Peskov, Kallas'ın Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerine katılacak heyetinde yer almasının planlandığına dikkati çekti.

Peskov, "Bu müzakerecilerin barış sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceğini merak ediyoruz." diye konuştu.

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