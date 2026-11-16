Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, stratejik ortaklıklarını derinleştirme konusunda anlaştı.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) aktardığına göre iki lider, başkent Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 49. Liderler Zirvesi marjında bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.
Liderler ortaklığın derinleşmesinde mutabık kaldı
Görüşmenin sonunda liderler, stratejik ortaklıklarını derinleştirme konusunda mutabık kaldı.
Marcos, ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi. İşbirliğinin artırılması için etkileşimi sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.
Takaiçi ilişkilerin güçlenmesini iple çekiyor
Takaiçi de "Japonya ve Filipinler arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık temelinde ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi iple çekiyorum" dedi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.