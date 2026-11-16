Japon üretimi süper bilgisayar Fugaku'ya izinsiz erişim sağlandığı belirtildi. Kyodo News'un haberine göre, bilgisayarı işleten Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) konuya ilişkin açıklama yaptı.
Kullanıcı verileri için endişe duyuluyor
Açıklamada Fugaku'nun işletim sistemine yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi. Kullanıcı verilerinin sızmış olabileceğinden endişe edildiği de kaydedildi.
Faaliyetler askıya alındı
İzinsiz erişimin ne zaman gerçekleştiği araştırılıyor. Enstitü, Fugaku faaliyetlerinin askıya alındığı bilgisini de paylaştı.
2021'De dünyanın en hızlısı seçilmişti
Japoncada varlıklı zirve anlamına gelen Fugaku, 2021'de saniyede 440 katrilyondan fazla işlem yapma hızıyla TOP500 listesinde dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilmişti.
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