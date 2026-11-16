Erdoğan'ın Şuşa ziyareti sonrası söylem değişti: Türkiye'nin Karabağ zaferindeki rolü tartışılamaz

Rus askeri cephede kedisiyle birlikte intikal etti
Cephede görev yapan bir Rus askeri, kedisini çantasına alarak intikal etti. Askerin hareket halindeyken kedisini yanında taşıdığı anlar görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, cephedeki sıra dışı yol arkadaşlığını gündeme getirdi. Cephede görev yapan bir Rus askeri, kedisini çantasına koyarak intikal sırasında yanında taşıdı. Askerin çantasından başını çıkaran kediyle birlikte ilerlediği anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerde Rus askerinin hareket halindeyken kedisini çantasında taşıdığı görülüyor. Askerin cephedeki yolculuğuna eşlik eden kedi, görüntülerin dikkat çeken ayrıntısı oldu.
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