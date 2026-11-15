Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek

Fırat Nehri'nde su çekildi: Karababa Köprüsü çevresindeki yatak kurudu
Atatürk ve Birecik barajlarındaki sızıntı kontrolü çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürülen Fırat Nehri'nde, Karababa Köprüsü çevresinde nehir yatağı kurudu. Su seviyesinin düştüğü bölümde, daha önce baraj suları altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı. Su seviyesindeki düşüş üzerine doğa fotoğrafçısı Muhammed Aktürk, ilk kez nehrin kuruduğunu gördüğünü belirterek bu anı ölümsüzleştirmek için bölgeye geldi.
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