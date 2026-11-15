Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetlendi.
Giriş ve çıkış noktalarında kontrol
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise otogarda denetim gerçekleştirdi.
Lastiği olmayan sürücülere 6 bin lira ceza
Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 6 bin lira cezai işlem uygulandı. Denetimler Tekirdağ ve Edirne'de de sürüyor.
Kalyoncu kış lastiği kullanımını önerdi
Sürücülerden Tanju Kalyoncu, kış lastiğinin çok faydalı olduğunu söyledi. Tüm sürücülerin kış lastiği kullanmasını öneren Kalyoncu, bunun can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.
Uygulama 15 Nisan 2027'de sona erecek.
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