Helikopter kazası şehitlerine acı veda: Yüreğimize gömdük

Ev genci alarmı

Türkiye’de ‘ev genci’, dünyada ise NEET (Eğitimde, İstihdamda ve Stajdan Olmayan) olarak tanımlanan milyonlarca genç, giderek büyüyen toplumsal ve ekonomik bir soruna dönüşüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada 257 milyon genç bu kategoride yer alırken Türkiye’de bu sayı 4 milyonu aşıyor. Kimi düşük ücretlerden, kimi deneyim şartından yakınırken kimi de yeniden çalışmak için kendinde güç bulamıyor.