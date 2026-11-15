Helikopter kazası şehitlerine acı veda: Yüreğimize gömdük

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder düzenlenen cenaze törenlerinin ardından memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehitler için ilk tören Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.
9 AYLIK BEBEĞİYLE EŞİNDEN VEDA
- Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi, Kayseri'ye getirildi. Şehidin naaşı, Kocasinan ilçesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kalemkırdı Camisi'ne götürüldü. 28 yaşındaki şehit için burada ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin eşi Öznur Önder, kucağındaki 9 aylık bebeğiyle Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşinin tabuta sarılırken "Üşüyor" demesi yürekleri dağladı. Cenaze namazının ardından Önder'in naaşı, Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
“SENİNLE GURUR DUYUYORUM ERDEM”
- Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in cenazesi, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döken Özge Çimen “Seninle gurur duyuyorum Erdem” dedi. Şehidin 11 yaşındaki oğlu Demir Çimen de babasını “Ah babam” diyerek uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Çimen'in naaşı, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
ŞEHİT BİNBAŞI PINAR ANKARA'DA UĞURLANDI
- Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve bir çocuk babası şehidin yakınları törende güçlükle ayakta durdu. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Bulut Pınar da babasının tabutunun başından ayrılmadı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Şehitliği'nde toprağa verildi.
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