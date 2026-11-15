SPK’dan 65 kişi için suç duyurusu

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Fon soruşturma devam ederken SPK borsa İstanbul’da işlem gören 3 hisse senedinde manipülatif işlemler yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. SPK’nın son bültenine göre, E-Data Teknoloji (EDATA), Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) ve Graintürk Holding (GRTHO) paylarındaki işlemler nedeniyle Adem Karatepe, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Emre Tezmen, Oğuz Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, Tayfun Bayazıt, İbrahim Bekçi ve Haldün Saffet İnal’ın da aralarında olduğu 65 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE DE LİSTEDEYDİLER

Suç duyurusunda bulunulan isimler büyük bölümü daha önce de SPK bültenlerinde yer almıştı. Bir hafta önce de Tera Yatırım (TERA) paylarındaki işlemler nedeniyle Emre Tezmen, Kerem Alkin, Tayfun Bayazıt, İbrahim Bekçi, Haldün Saffet İnal ve Mehmet Selim Tunçbilek hakkında manipülasyon iddiasıyla suç duyurusu kararı almıştı. İsvea Seramik (ISVEA) paylarında Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, Tayfun Bayazıt ve İbrahim Bekçi; Temapol (TMPOL) paylarında ise Müjdat Ede, Ömer Eryılmaz ve Şemsihan Karaca hakkında aynı suçlamayla suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştı.

SELEC, ANELE, TRHOL…

Daha önceki bültenlerde de Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, İbrahim Bekçi ve Haldün Saffet İnal hakkında Selçuk Ecza Deposu (SELEC), Anel Elektrik (ANELE) ve Tera Holding (TRHOL) paylarındaki işlemler nedeniyle manipülasyon iddiasıyla suç duyurusu kararları alınmıştı. Bülent Uygun, Emre Alkin, İbrahim Bekçi ve Haldün Saffet İnal, Altınkılıç Gıda (ALKLC), Adem Karatepe, Mehmet Selim Tunçbilek, Rüstem Karakaya ve Müjdat Ede ise Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) paylarına ilişkin suç duyurularına da konu olmuştu.

12 HİSSE’DE MANÜPÜLASYON YAPAN VAR

SPK, İbrahim Bekçi hakkında 12, Haldün Saffet İnal hakkında 11 farklı hissede manipülasyon yaptıkları iddiasıyla suç duyurusu kararı almıştı. Mehmet Selim Tunçbilek, Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen, Kadir Boy ve Kerem Alkin hakkında 10’ar; Adem Karatepe, Ali Cesur, Bülent Uygun, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun ve Okan Uzunoğlu hakkında 9’ar; Müjdat Ede hakkında ise 8 farklı hissedeki işlemleri nedeniyle aynı suçlamayla suç duyurusunda bulunulmuştu. Abdülkadir Özkan, Ecem Tuğçe Akçay, Emre Alkin, Gül Ayşe Çolak, Rüstem Karakaya, Ömer Eryılmaz ve Şemsihan Karaca hakkında da 7’şer farklı hissede manipülasyon iddiasıyla suç duyurusu kararı verilmişti. Furkan Açar ve İsmail Erdem hakkında 6’şar; Ahmet Haluk Güner, Tansu Sesli, Tayfun Bayazıt ve Jorma Juhani Alanne hakkında 5’er; Cem Sultan Karababa ve Evren Uçar hakkında 4’er farklı hissedeki işlemleri nedeniyle manipülasyon iddiasıyla gündeme gelmişti.

Türkiye Sigorta fon kazancını TMSF'ye iade etti

  • Türkiye Sigorta A.Ş., 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'nin iade edilecek kazanç olarak belirlendiğini ve iade tutarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırıldığını bildirdi. Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “7 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda bakiyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte yapılan iç denetim çalışmaları, 2025 yılını da kapsayacak şekilde derinleştirilmiş ve Şirketimizin söz konusu fonların bir kısmına ilgili tarihlerde yürürlükte olan mevzuata ve Şirketimizin yatırım politikasına uygun olarak yatırım yaptığı, bu yatırımlardan kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu kazanç her ne kadar mevzuata uygun olsa da Şirketimizin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı gereği ve TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda gönüllülük esasına dayanılarak iade edilmesine karar verilmiştir.”

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Başlıklar :spkfonsuç
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SPK’dan 65 kişi için suç duyurusu
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