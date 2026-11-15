Özgür Özel yeniden genel başkan

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Yeni Parti’nin 1. Olağan Kurultayı'nda, Özgür Özel genel başkanlığa seçildi. Yeni Parti kurultayı "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla dün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Kurultayda önce divan başkanının seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na SHP'nin son, CHP'nin Onursal Genel Başkanı Murat Karayalçın oy birliğiyle seçildi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK SLOGANLARI

Karayalçın'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Cumhurbaşkanı adayımız" sözleriyle anması ve tutuklu belediye başkanlarına selam göndermesi dikkat çekti. Bu sırada delegeler, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı. Salonda ağırlıklı olarak Özel ile İmamoğlu'nun poster ve afişleri yer aldı. "Türkiye Yenileniyor" ve "Rotamız millet, hedefimiz iktidar, yürüyelim arkadaşlar" sloganları, Yeni Parti'nin kuruluş kurultayının ana sloganları olarak belirlendi. Kurultay salonunda "Her Şey Çok Güzel Olacak", "Asla Yalnız Yürümeyeceksin", "Özgür Gelecek Yeni Türkiye", "Gençlerin Yeni Partisi", "İmamoğlu'na Özgürlük", "Gençler YENİ'leyecek, Türkiye Değişecek" ve "Hüseyin Can Güner'e Özgürlük" yazılı afişler yer aldı.

7 BELEDİYE BAŞKANI PARTİYE KATILDI

Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ataşehir ve Adalar belediye başkanları, kurultaya gönderdikleri mesajlarla Yeni Parti'ye katıldıklarını duyurdu. Başkanlar mesajlarında, "Siyasi mücadelemize, milletimizin işaret ettiği yönde, YENİ Parti'de, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

YİNE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, kurultaydaki açılış konuşmasında isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine tepki gösterdi. Özel, "Herkes iktidar değişiminin bir sandık kadar yakın olduğunu konuşuyordu. Zaten ne olduysa bundan sonra oldu. Sandıkta kaybedenler milletin kararına hürmetsizlik ettiler" ifadelerini kullandı. CHP ve Yeni Parti genel başkanlığı yaptığı dönemlerde partiden ayrılan isimlere de tepki gösteren Özel, "Herkes bu salondaki iradeye sahip olmayabilir. Teslim olanlar olabilir. Korkup kaçanlar olabilir. Milletin verdiği emanete ihanet edenler olabilir. Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın. Bize inanmış kadrolar yeter" diye konuştu.

ÖZEL 1154 OY ALDI

Özel'in kurultay konuşmasının ardından, Kurultay Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturuldu. Kurultayda, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimlerinin "blok liste" usulüyle yapılması, oylanarak kabul edildi. Kurultayda, genel başkan seçiminde adaylık başvurusu için üyelere 30 dakika süre tanındı. Sürenin sonunda herhangi bir adaylık başvurusu yapılmazken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel, kurultayda tek aday oldu. 15.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy sayımının ardından Kurultay'da tek aday olan Özgür Özel, 1154 oy alarak yeniden Yeni Parti Genel Başkanı oldu. Seçimlerde, 1202 kayıtlı delegeden 1157'si oy kullandı. Kullanılan oylardan 1154'ü geçerli sayılırken, 3 oy geçersiz kabul edildi.

Gözler yeni yönetimde

  • Kurultayın ikinci gününde partinin yeni yönetim kadrosu şekillenecek. Üye sayısı 80'den 150'ye çıkarılan Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu için seçim yapılacak. Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetim ve denetiminde gerçekleştirilen kurultayın seçim sonuçlarına iki gün içerisinde itiraz edilebilecek. Kurultayda seçilecek genel başkan, PM ve YDK üyeleri 21 Kasım Cumartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından yapılacak Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

CHP'ye davet gönderilmedi

  • Kurultaya 27 siyasi parti davet edilirken CHP'ye davet gönderilmedi. AK Parti kurultaya katılmazken DEM Parti'den Ayşegül Doğan ve Mehmet Rüştü Tiryaki salonda yer aldı. Kurultaya DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, BBP, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Emek Partisi, Sol Parti, Vatan Partisi, Genç Parti, Yeni Yol Partisi, Adalet Partisi, Adalet Birlik Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Liberal Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BTP, DSP, ANAP ve Halkın Kurtuluş Partisi'nin de aralarında bulunduğu 23 siyasi partinin temsilcileri katıldı. Kurultayda ayrıca DİSK, KESK, Belediye-İş, Tüm İş Konfederasyonu, Tüm Yerel-Sen, Alevi Bektaşi Federasyonu ve PSAKD temsilcileri de yer aldı.

CHP'yi geri alacağız

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay genel başkanlık seçimi için oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Kasım 2023'te CHP Genel Başkanı seçildiği ve şaibe iddiasıyla mutlak butlan kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı anımsatarak, "Şimdi bu Yeni Parti'nin ilk sandığıdır. Buradan söylüyorum. Bu sefer tersten başa doğru gideceğiz. Yani ülkedeki iktidar sahibi bilsin ki bu Yeni Parti'nin muhalefetteki tek sandığıdır. Bundan sonra Yeni Parti kurultayları iktidarda yapılacak. Ve onlardan medet umanlara da söylüyorum; istedikleri kadar işgalin tadını çıkarsınlar. Önce Türkiye'yi sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız” diye konuştu.
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Başlıklar :siyasetözgür özelyeni parti
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Özgür Özel yeniden genel başkan
Özgür Özel.
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