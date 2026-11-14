Yeni Parti'de kurultay günü: 27 siyasi partiye davet gitti CHP hariç

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Özgür Özel'in CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Yeni Parti, bugün ilk kurultayını gerçekleştirecek.

14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenlenecek olan kurultayın sloganı da belli oldu.

Yeni Parti'nin Ankara Arena’da "Türkiye Yenileniyor" sloganlı 1'inci Olağan Kurultayı, bugün saat 10:00 sıralarında başlayacak.

Kuruluş temalı kurultay için “Bir milat” nitelemesi yapan Yeni Partililer, kurultayın ardından saha çalışmalarının son sürat devam edeceğini söyledi.

1202 delege oy kullanacak

Kurultay'da, ilk gün genel başkan, kurultayın ikinci günü ise 150 kişilik PM ve YDK için seçimler gerçekleştirilecek. Kurultay salonunda 1202 delege, sandık başına giderek oy kullanacak.

Kurultaya tek aday olarak giren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in delegelerin tamamına yakınının oyunu alarak tekrar genel başkan seçilmesi bekleniyor.

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CHP’ye davet gönderilmedi

Kurultaya tek aday olarak giren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in delegelerin tamamına yakınının oyunu alarak tekrar genel başkan seçilmesi bekleniyor.

Kurultaya 27 siyasi parti davet edilirken CHP’ye davet gönderilmedi.

Soğuk rüzgarlar esiyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İkili geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelmişti.

Törende Özel'in tokalaşırken Kılıçdaroğlu'na bakmaması dikkati çekmişti.

CHP'den kopuş

Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan kararı vermişti.

Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.

Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP, dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.

Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti.

Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.

Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti.

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Süreç devam ederken Özel ve arkadaşları CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmuştu.

Son olarak CHP yönetimi, 10 Eylül 2026'da aldığı kararla olağan kongre sürecinin gecikmemesi amacıyla temyiz başvurusundan feragat ettiğini açıklamıştı.

Mevcut mutlak butlan yönetimi yeni bir olağan kongre takvimi açıklarken, partide hukuki ve siyasi süreçler Yargıtay'ın ve parti içi kongre takviminin seyrine göre devam ediyor.

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