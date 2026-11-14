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Katar ile beş anlaşma imzalandı

04:00, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:09, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Al Sani, Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Körfez’de barışın sağlanması, Gazze, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı. Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarında 5 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Katar arasında ‘Karşılıklı Savunma Anlaşması’ bizzat Erdoğan ile Al Sani tarafından imzalandı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında 5 belge imzalandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin huzurunda Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde imza töreni düzenlendi.

TİCARET VE EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Katar arasında “Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani tarafından imzalandı. “Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması”na ise Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Katar Devlet Bakanı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi imza attı.

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki “Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı” Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı. “Yüksek Stratejik Komite On İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi”ne de Fidan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani imza attı.

SAVUNMA ANLAŞMASINA LİDERLERİN İMZASI

Türkiye ile Katar arasındaki “Karşılıklı Savunma Anlaşması” ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalandı.

'ORTAKLIK GELİŞİYOR'

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirtti. Al Sani, X paylaşımında "Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu durum, bugün İstanbul'da kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite'nin 12. Toplantısı'na da yansıdı" ifadelerini kullandı. İki ülke işbirliğinde bugüne kadarki kazanımları daha ileriye taşımanın yollarını ele aldıklarını belirten Al Sani, gelecek dönemde yürütülecek ortak çalışmaların önceliklerini belirlemeye yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ortak bildiride ortak vizyon vurgusu

  • Türkiye ile Katar arasında düzenlenen 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı ortak bildirisinde, iki ülke arasında birçok alanda süren iş birliklerine ve anlaşmalara işaret edilerek, bölgesel istikrar ve güvenliğe yönelik çağrılarda bulunuldu. Ayrıca tarafların 5 milyar ABD doları ticaret hacmine ulaşma hedefleri yinelendi. Ortak vizyon vurgusu yapılan bildiride "İki taraf, söz konusu (Türkiye ile Katar arasında Karşılıklı Savunma) Anlaşma’nın yalnızca imzacı tarafların egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini koruma taahhüdünü değil, aynı zamanda daha güvenli ve istikrarlı bir bölgesel düzene katkıda bulunma yönündeki ortak vizyonlarını da yansıttığını teyit etmiştir" denildi.

'BEDİR' İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRACAK

  • Ayrıca Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya tarafından imzalanan Bedir Mutabakatı’nın da savunma sanayii altyapısı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi alanlarında daha yakın bir işbirliğine zemin hazırlayacağı aktarıldı. "Her iki taraf, bölgesel güvenliği ve ortak istikrarı güçlendirmek amacıyla, terörizmin her türlü biçim ve tezahürüyle mücadelede yakın işbirliğini sürdürme ve PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile iltisaklı yapılar dahil tüm terör örgütleriyle mücadele etme taahhütlerini yeniden teyit etmiştir" denilen bildiride Gazze, Kudüs, Yemen gibi insani dram yaşanan bölgelere ilişkin çağrı yapıldı.

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Başlıklar :diplomasipolitikarecep tayyip erdoğanal sanikatar
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Katar ile beş anlaşma imzalandı
Al Sani, Recep Tayyip Erdoğan.
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