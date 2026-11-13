İranlı komutanın "Türkiye'yi biz kurtardık" sözüne Mete Yarar'dan sert tepki: Önce kendi liderlerinizi koruyun

Son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin, İsrail'in Türkiye dahil bölge ülkelerini işgal etmesini engellediklerine dair sarf ettiği sözler kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, bu açıklamaya en net tepki Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’dan geldi.
"ÖNCE KENDİ LİDERLERLERİNİZİ KORUYUN"
İranlı yetkililerin açıklamalarındaki çelişkiye dikkat çeken Mete Yarar, Tahran yönetiminin kendi güvenlik zafiyetlerini göz ardı ederek yaptığı bu çıkışı şu sözlerle eleştirdi:
İran'ın askeri ve istihbarati kapasitesi ile iddiaları arasındaki zıtlığın altını çizen Yarar, Tahran yönetiminin kendi ülkesindeki güvenlik açıklarını hatırlattı:
"TÜRKİYE KENDİ GÖBEK BAĞINI KESECEK GÜÇTEDİR"
Türkiye’nin hiçbir ülkenin şemsiyesi veya koruması altında hareket etmediğini vurgulayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kudrette bir devlet olduğunun altını çizdi:
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