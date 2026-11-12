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AK Partili Bağlar'dan İBB'ye zor sorular: Anne ve kadın vaatleriyle ilgili hangi adımlar atıldı?

AK Parti İBB Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2024 yerel seçimleri öncesinde kadınlara ve anne adaylarına yönelik verdiği vaatleri gündeme taşıdı. Bağlar, Kadın Sağlık Kartı, Hamile Beslenme Paketi ve yeni kadın merkezlerine ilişkin yürütülen çalışmaların açıklanmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kasım ayı ikinci toplantısında, belediye yönetiminin kadınlara ve annelere yönelik seçim vaatleri gündeme geldi. AK Parti İBB Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar,
"İstanbullular adına soruyoruz"
diyerek 2024-2029 dönemi için açıklanan projelerin hangi aşamada olduğunu ve bugüne kadar kaç kişinin bu hizmetlerden yararlandığını sordu.

150 BİN KADINA VADEDİLEN SAĞLIK KARTI NE OLDU?

Bağlar, 2024 yerel seçimleri öncesinde sağlık güvencesi bulunmayan 150 bin kadına ulaştırılması vadedilen İBB Kadın Sağlık Kartı uygulamasının başlatılıp başlatılmadığını sordu. Projeden kaç kadının yararlandığının açıklanmasını isteyen Bağlar, sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı, kullanılan bütçe ve uygulamanın devam edip etmediğine ilişkin sorular yöneltti.

100 BİN ANNE ADAYINA DESTEK VAADİ

İhtiyaç sahibi 100 bin anne adayına ulaştırılması vadedilen Hamile Beslenme Paketi'ni de gündeme getiren Bağlar, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ayrı ayrı kaç kişiye destek sağlandığının açıklanmasını istedi.

Dağıtılan paketlerin içeriğini, toplam maliyetini ve yararlanıcıların belirlenme kriterlerini soran Bağlar, beş yıllık dönem için belirlenen 100 bin kişilik hedefin ne kadarının gerçekleştirildiğini öğrenmek istedi.

VADEDİLEN 10 KADIN MERKEZİNDEN KAÇI AÇILDI?

İBB yönetiminin beş yıl içerisinde açmayı vadettiği 10 yeni kadın merkezine ilişkin de sorular yönelten Bağlar, bugüne kadar kaç merkezin faaliyete geçtiğinin açıklanmasını talep etti.

Merkezlerin bulunduğu ilçeler, açılış tarihleri, personel sayıları, yıllık bütçeleri ve hizmet verdikleri kadınlara ilişkin bilgi isteyen Bağlar, söz konusu projelerin 2029 yılına kadar tamamlanması için belirlenen uygulama takviminin paylaşılmasını istedi. Bağlar, hedeflerin gerisinde kalınması durumunda bunun gerekçelerinin de açıklanmasını talep etti.

Başlıklar :Özlem Zekiye BağlarAK PartiCHPİBBEkrem İmamoğluAnne Kart
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