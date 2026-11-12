COP31'de 'Sıfır Atık Mutfağı' dünyaya örnek oluyor: Her malzemeye yeniden hayat

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Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününün teması "Sıfır Atık" oldu.

Konferans kapsamında Yeşil Bölge'deki "7 Bölge 7 Mutfak" alanında oluşturulan Sıfır Atık Mutfağı'nda, gıda israfının önlenmesine ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik örnek uygulamalar ziyaretçilerle buluşturuldu.

‘İSRAFA YER YOK, HER MALZEMEYE YENİDEN HAYAT VAR’

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından mutfaklarda yürütülen çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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"COP31'de bugün Sıfır Atık günü. 7 Bölge 7 Mutfak'ta israfa yer yok, her malzemeye yeniden hayat var. Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini tanıtırken Sıfır Atık Mutfağı'nda Sıfır Atık bilincini dünyayla paylaşıyoruz."

YENİDEN DEĞERLENDİRİLEN MALZEMELERDEN 23 ÇEŞİT ÜRÜN

Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin 1 milyon 100 bin metrekarelik konferans alanının tamamında uygulandığı COP31'de, 5 restoran ve bir sergi alanında sürdürülebilir mutfak uygulamaları sergileniyor. Restoranlarda yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler farklı tariflerle yeniden değerlendirilirken bu yöntemle hazırlanan 23 çeşit ürün ziyaretçilere ikram ediliyor.

13 KASIM'DA YENİDEN ZİYARETE AÇILACAK

COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle kapalı olan Yeşil Bölge'deki mutfaklar, 13 Kasım'da yeniden vatandaşların ziyaretine açılacak. Vatandaşları Sıfır Atık Mutfağı'na davet eden şef Mustafa Kuri, "Gelsinler, yemeklerimizi tatsınlar. Yemeklerin döngülerinde ne gibi çalışmalar yaptığımızı görsünler. Artık mutfaklarımızdan atık çıkarmayalım, ülkemize yazık etmeyelim." dedi.