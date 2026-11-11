Canlı yayında yüzlerini gizleyip hamur yoğurarak servet kazanıyorlar: Sosyal medyadaki slime çılgınlığında kara para şüphesi

Sosyal medya platformlarında her geçen gün farklı bir akım türerken, son zamanlarda binlerce kişinin izlediği ve adeta bir ekonomi yaratan "slime" (çamur-hamur yoğurma) yayınları dikkat çekici boyutlara ulaştı. 1970'li yıllarda masum bir çocuk oyuncak olarak ortaya çıkan bu materyal, günümüzde sosyal medya yayıncıları için devasa bir kazanç kapısına dönüştü.

BİR GECEDE 3 MİLYON TL KAZANÇ İDDİASI

Canlı yayın açarak saatlerce renkli karışımlar hazırlayan, izleyicilerden interaktif bir şekilde sabun, köpük veya su gibi sanal hediyeler talep eden yayıncılar, bu sayede büyük gelirler elde ediyor. İzleyicilerin binlerce lira gönderdiği bu sistemde, bir gecelik slime yayınından 3 milyon lira gibi fahiş rakamların kazanıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başlarda masumane bir eğlence olarak görülen bu yayınların, şahısların yüzlerini gizleyerek anonim hesaplar üzerinden yapılmaya başlaması soru işaretlerini artırdı.

"KARA PARA AKLAMA ARACI OLABİLİR"

Sistemin arkasındaki para trafiğine dikkat çeken uzmanlar, ortada somut bir karşılık olmaksızın bu kadar büyük paraların dönmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguluyor. Yapılan açıklamalarda, gelirlerin önce milyonlar olarak duyurulup daha sonra "50-100 bin lira" şeklinde revize edilmesinin de şüpheleri artırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür platformların şeffaf olmamasının gelecekte dijital suçları ve özellikle kara para aklama süreçlerini tetikleyebileceğinin altını çiziyor.

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"ACİL DENETİM ŞART"

Kolay kazanç algısının genç kullanıcıları olumsuz etkilediğine ve yanlış yönlendirdiğine dikkat çeken bilişim ve hukuk uzmanları, geleneksel medya kuruluşlarına uygulanan sıkı denetimlerin sosyal medya mecraları için de hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Dijital platformlardaki para akışlarının ve yayın içeriklerinin denetlenmemesi durumunda, sanal hediyeler üzerinden yürüyen bu gayriresmi ekonominin daha büyük skorsuzluklara kapı aralayabileceği ifade ediliyor.