10 Kasım töreninde şiir okuyan genç bayıldı: Kalabalık alkışlarla karşıladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sırasında korku dolu anlar yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda şiir okumak için kürsüye çıkan Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Toprak Dede,
“Mustafa Kemal'i Düşünüyorum”adlı şiiri seslendirdiği sırada aniden fenalaşarak bayıldı.
KALABALIKTAN ALKIŞ YÜKSELDİ
Öğrencinin yere yığıldığını gören görevliler ve törene katılanlar hemen yardımına koştu. İlk müdahale, tören alanında bulunan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı. Bu sırada çevredeki kalabalık, öğrenciye alkışlarla destek verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri de öğrenciye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kuzey Toprak Dede'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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