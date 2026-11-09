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16:47, 09/11/2026, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kurada 'tarafsızlık ilkesi' uygulandı: Eşi Konyalı çıkınca görev yeri değişti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kaymakamlar Kurası Töreni'nde ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çektiği kurada görev yeri Konya’nın Altınekin ilçesi çıkan bir kaymakamın eşinin Konyalı olması nedeniyle mevzuata takılan kura, görevlilerin uyarısıyla yenilendi ve yeni görev yeri Eskişehir’in Alpu ilçesi olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Kurası Töreni, hem verilen önemli mesajlar hem de sahnede yaşanan renkli diyaloglara sahne oldu. Törende kura çekimi sırasında yaşanan bir detay, mülki idare atamalarındaki sıkı kuralları bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çektiği kurada bir kaymakam adayı için görev yeri olarak Konya’nın Altınekin ilçesi çıktı. Ancak kuranın çekilmesinin hemen ardından sahnedeki görevliler durumu fark ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atamaya engel bir durum (mani hal) bulunduğunu iletti.

Diyalog anında görevliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kendisi için mani hali var. Uygun görürseniz tekrarlayalım. Eşi Konyalı efendim" diyerek bilgi verdi. Bunun üzerine şaşkınlığını gizlemeyen Erdoğan, "Allah Allah... Eşi Konyalıymış... 'Yenileyelim' diyorlar. Öyleyse yenileyelim" diyerek kurayı tekrarladı. Yeniden çekilen kura sonucunda kaymakamın yeni görev yeri Eskişehir’in Alpu ilçesi oldu.

MALİ İDARE AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Yaşanan bu anlar Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki "memleket ve tarafsızlık yasağı" kuralını akıllara getirdi. İlgili yönetmelik gereği vali ve kaymakamların; kendi nüfusuna kayıtlı oldukları il ve ilçelere, eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelere ile maddi/ticari ilişkilerinin bulunduğu yerlerin bağlı olduğu mülki idari birimlere atanmasına izin verilmiyor. Bu kural, kamu hizmetlerinde tarafsızlığın ve şeffaflığın en üst düzeyde korunması amacıyla titizlikle uygulanıyor.

Başlıklar :AnkaraKura çekimiKaymakamlar Kurası TöreniRecep Tayyip Erdoğan
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