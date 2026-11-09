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12:58, 09/11/2026, Pazartesi

Tarihi devir teslim gerçekleşti: Bakan Murat Kurum COP31 Başkanlığını resmen devraldı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Zirvesi'nde tarihi bir devir teslim töreni yaşandı. COP30 Başkanı André Corrêa do Lago, Brezilya Amazon Ormanları’ndan ahşapla üretilen sembolik başkanlık tokmağını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teslim etti. Bu törenle birlikte Bakan Murat Kurum, COP31 Başkanlığı görevini resmen devraldı.

Küresel iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda Türkiye adına tarihi bir sorumluluk üstlenildi. Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen dev zirvenin açılış töreninde, küresel iklim politikalarının yeni liderliği sembolik bir törenle el değiştirdi.

SEMBOLİK TOKMAK TESLİM EDİLDİ

COP30 Başkanı Brezilyalı diplomat André Corrêa do Lago, törende kürsüye gelerek Brezilya Amazon Ormanları’ndan elde edilen ahşapla özel olarak üretilen başkanlık tokmağını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a verdi.

Sahnede gerçekleşen ve kameralara anbean yansıyan bu anlamlı devir teslim anı, salondaki uluslararası delegasyonlar ve ülke temsilcileri tarafından uzun süre alkışlandı.

İKLİM DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE LİDERLİĞİ DÖNEMİ

Brezilya’dan devralınan başkanlık tokmağı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı görevine resmi olarak başladı. Önümüzdeki süreçte iklim kriziyle mücadele, küresel emisyon hedefleri ve sürdürülebilir çevre politikalarının uluslararası alanda koordinasyonu Türkiye’nin liderliğinde yürütülecek. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Türkiye’nin hem afet sonrası ihya süreçlerindeki hem de iklim odaklı dönüşüm projelerindeki tecrübelerini tüm dünya ile paylaşacaklarını vurguladı.

Başlıklar :COP31AntalyaMurat KurumBirleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Zirvesi
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