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Türkiye'nin ilk ekran fenomeni Melek Subaşı ile eşi boşanıyor

10:16, 09/11/2026, Pazartesi
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Melek Subaşı, 2000'li yılların başında Flash TV'de Yalçın Çakır'ın sunduğu programa katılmasıyla kamuoyunun gündemine geldi.

2000'li yılların başında Flash TV ekranlarında Yalçın Çakır'ın sunduğu programla Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri haline gelen Melek Subaşı ile 35 yıllık eşi Şefik Subaşı yeniden mahkemelik oldu. İlk boşanma davası koca Şefik Subaşı'nın "ağır kusurlu" bulunması nedeniyle reddedilen çift, bu kez 17 yıldır süren ayrı yaşam nedeniyle "fiili ayrılık" gerekçesiyle boşanma yolunda.

2000'li yılların başında canlı yayındaki sert kavgaları, suçlamaları ve bayılma anlarıyla dönemin en çok konuşulan simalarından biri olan Melek Subaşı ile eşi Şefik Subaşı'nın 35 yıllık evliliği kâğıt üzerinde de son buluyor.

Yıllardır ayrı yaşayan ve daha önce yargıya taşınan boşanma mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı.


PROGRAMDAKİ REPLİKLERİYLE TANINMIŞTI

"3 milyar 750 milyon"
 ifadesiyle bilinen diyaloglar Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri haline gelmesini sağladı.

Subaşı, daha sonra programın ardından hayatının altüst olduğunu ve eşinin "Rezil oldum" diyerek evi terk ettiğini ileri sürdü.

İLK DAVA KOCANIN "AĞIR KUSURLU" BULUNMASIYLA REDDEDİLMİŞTİ

Eşinin kendisini terk etmesinin ardından Şefik Subaşı, Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açmıştı. Dilekçesinde tek başına yaşadığı için başka bir kadınla birlikte olduğunu ve bu birliktelikten iki çocuğunun dünyaya geldiğini belirten kocaya yanıt veren Melek Subaşı ise şiddet ve ilgisizlik iddialarında bulunmuştu. Mahkeme, evli olmasına rağmen başka biriyle yaşayan Şefik Subaşı'yı "ağır kusurlu" bularak davayı reddetmişti.

'17 YILLIK AYRILIK' HUKUKİ BOŞANMA GEREKÇESİ YAPILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; ilk davanın reddedilmesinin ardından Şefik Subaşı bu kez İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 2009 yılından bu yana 17 yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını kaydetti. Dava dilekçesinde, evliliğin kâğıt üzerinde kaldığı, ortak hayatın yeniden kurulmasının imkansız hale geldiği ve "fiili ayrılık" nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi gerektiği talep edildi.


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Başlıklar :melek subaşışefik subaşıboşanma davasıflash tvyalçın çakırinternet fenomeni
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Türkiye'nin ilk ekran fenomeni Melek Subaşı ile eşi boşanıyor
Melek Subaşı, 2000'li yılların başında Flash TV'de Yalçın Çakır'ın sunduğu programa katılmasıyla kamuoyunun gündemine geldi.
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