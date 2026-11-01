'Hesabınız kapatılacak' mesajlarına dikkat: Yaş doğrulamada dolandırıcılık uyarısı
Sosyal medyada yaş doğrulama süreci, sahte e-Devlet bağlantıları ve “hesabınız kapatılacak” mesajlarıyla kullanıcıları hedef alan dolandırıcılık girişimlerini gündeme taşıdı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, işlemlerin yalnızca resmi e-Devlet adresinden yapılacağını ve mevcut hesaplar için 31 Mart 2027’ye kadar süre bulunduğunu belirterek ücret, kredi kartı bilgisi veya şifre talep eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, sosyal medyada yaş doğrulama sürecinde kullanıcıları hedef alan sahte mesaj ve bağlantılara karşı uyardı. Kılıç, mevcut hesaplar için 31 Mart 2027’ye kadar süre bulunduğunu belirterek acil işlem, ücret veya şifre talep eden kişilere itibar edilmemesini istedi.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcıların, hesapların kapatılacağı yönündeki mesajlarla kullanıcıları hedef alabildiğini söyledi. Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulunan Kılıç, açıklamasını yaptığı gün yürürlüğe girdiğini belirttiği düzenleme kapsamında işlemlerin yalnızca resmi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.
Yaş doğrulama için resmi adresi işaret etti
Kılıç, yaş doğrulama işleminin “turkiye.gov.tr” adresinde, e-Devlet üzerinden “Yaş Doğrulama Belirteci” aracılığıyla yapılacağını belirtti. Sistemin işleyişini ise şöyle anlattı:
“Sistem kapsamında sosyal medya platformlarına kullanıcıların kimlik bilgilerini aktarmadan, yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisi iletilecek.”
Mevcut hesaplar için 31 Mart 2027 tarihini verdi
Düzenlemenin ilk aşamada yeni açılacak sosyal medya hesaplarını kapsayacağını söyleyen Kılıç, mevcut hesapların yaş doğrulaması için 31 Mart 2027’ye kadar süre bulunduğunu kaydetti.
Kılıç, kullanıcıların “hesabınız kapatılacak” veya “yaş doğrulamanızı hemen yapmalısınız” ifadelerini içeren mesaj, e-posta ve sosyal medya duyurularına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Ücret, kredi kartı bilgisi ve şifre taleplerine dikkat
İşlem sırasında internet adresinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Kılıç, kullanıcıların şu noktalara dikkat etmesini istedi:
- Kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya üzerinden gönderilen yönlendirme bağlantılarına tıklanmaması.
- Yaş doğrulama gerekçesiyle ücret, kredi kartı bilgisi veya şifre isteyen kişilere itibar edilmemesi.
- Şüpheli mesajların ve gönderici hesapların belgelenmesi.
- Dolandırıcılık girişimlerinin ilgili sosyal medya platformlarına ve yetkili kurumlara bildirilmesi.
- Kılıç, maddi kayıp yaşayan vatandaşların ise gecikmeden bankalarıyla ve emniyet birimleriyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.
Sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek.
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek.
Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının hizmetinden dijital belirteç oluşturacak ve bunu hesap açacağı sosyal medya platformuna iletecek.
Platform, belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak. Eğer, kullanıcı 15 yaşından küçükse hesap açılmayacak, 15-17 yaş grubundaysa çocuklara özgü kurallarla hesabını kullanabilecek.
Belirteç yalnızca kişinin 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve 15 yaşını doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.