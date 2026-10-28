Casusluk için STARLINK'e sızdı

Dijital savunma alanında faaliyet gösteren bir şirketin uzmanları, İsrailli bir reklam teknolojisi şirketinin, SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını yoğun biçimde hedef aldığını ve bunun muhtemelen onları gözetleme amacı taşıdığını kısa süre önce ortaya çıkardı. İngiliz ajansı Reuters'ın haberine göre Tokyo merkezli siber güvenlik şirketi Trend Micro’nun bir birimi olan TrendAI bünyesindeki araştırmacılar, İsrailli Discover-Tech şirketinin SpaceX’in Starlink hizmetini kullanan kişilere gösterilen dijital reklamların en büyük kaynaklarından biri olduğu sonucuna vardı. Konu hakkında bilgi sahibi altı kişiye göre, bu reklamların kullanıcıların coğrafi konumlarını tespit etmek veya başka şekillerde onları gözetlemek amacıyla kullanılmış olması muhtemel.

Araştırmacılar, ulaştıkları sonuçlarda TrendAI’nin telemetri sisteminde yer alan dijital reklam verilerinden yararlandı.

100'den fazla ülkede

Discover-Tech’in Starlink kullanıcılarını hedefleyen reklamlar için dünya çapında en fazla teklif veren şirketlerden biri hâline geldiğini ve Starlink trafiği üzerinden 100’den fazla ülkede en çok teklif veren şirket konumunda bulunduğu tespit edildi. Bu ülkeler arasında Starlink’in kendisinin yasaklandığı veya kullanımının kısıtlandığı bazı ülkeler de bulunuyordu. Burada “teklif verme” (bidding), reklamverenlerin kullanıcıların internet tarayıcılarında ve uygulamalarında reklam alanı elde etmek için katıldığı karmaşık açık artırma sistemini ifade ediyor.

İran'ı mı hedef aldılar

Starlink'in en yoğun kullanıldığı ülkelerden birinin İran olduğu biliniyor. Ocak ayında başlayan şiddet olayları ve şubat ayında gerçekleşen ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkeye kaçak yolla sokulan Starlink cihazlarının özellikle muhalifler tarafından kullanıldığı belirlenmişti. Discover-Tech'in Starlink üzerinden casusluk faaliyetinde bulunması ana hedeflerden biri İran mıydı sorusuna sebep oldu.

Tıklama olmadan telefonlara sızıyor

Ekim ayının başlarında İsrailli dijital reklam şirketi Discover-Tech’in, 120 binden fazla internet sitesi ve 75 bin mobil uygulamaya ulaşan reklam ağı üzerinden kullanıcıları takip ettiği ve başta cep telefonları olmak üzere cihazlara casus yazılım bulaştırılmasına yardımcı olduğu tespit edilmişti. Citizen Lab ve Confiant’ın araştırmaları, İsrailli şirketin cihazlara bulaşmak için hedef alınan kişinin gösterilen reklama tıklama yapmasını gerektirmeyen ve yine İsrail’de geliştirilen “AdFection” tekniğini kullandığını ortaya çıkarmıştı.

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