Anasayfa
Teknoloji
İnternet
Casusluk için STARLINK'e sızdı

Casusluk için STARLINK'e sızdı

04:00, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Casusluk için STARLINK'e sızdı
Arşiv.

İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech’in, SpaceX’in Starlink uydu internet hizmetini kullanan kişileri 100’den fazla ülkede hedef aldığı ve bu faaliyetlerin kullanıcıları gözetleme amacı taşıyor olabileceği ortaya çıktı. Şirketin online reklamlar üzerinden etkileşim olmasa dahi telefonlara sızdığı biliniyor.

Dijital savunma alanında faaliyet gösteren bir şirketin uzmanları, İsrailli bir reklam teknolojisi şirketinin, SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink kullanıcılarını yoğun biçimde hedef aldığını ve bunun muhtemelen onları gözetleme amacı taşıdığını kısa süre önce ortaya çıkardı. İngiliz ajansı Reuters'ın haberine göre Tokyo merkezli siber güvenlik şirketi Trend Micro’nun bir birimi olan TrendAI bünyesindeki araştırmacılar, İsrailli Discover-Tech şirketinin SpaceX’in Starlink hizmetini kullanan kişilere gösterilen dijital reklamların en büyük kaynaklarından biri olduğu sonucuna vardı. Konu hakkında bilgi sahibi altı kişiye göre, bu reklamların kullanıcıların coğrafi konumlarını tespit etmek veya başka şekillerde onları gözetlemek amacıyla kullanılmış olması muhtemel.

Araştırmacılar, ulaştıkları sonuçlarda TrendAI’nin telemetri sisteminde yer alan dijital reklam verilerinden yararlandı.

100'den fazla ülkede

Discover-Tech’in Starlink kullanıcılarını hedefleyen reklamlar için dünya çapında en fazla teklif veren şirketlerden biri hâline geldiğini ve Starlink trafiği üzerinden 100’den fazla ülkede en çok teklif veren şirket konumunda bulunduğu tespit edildi. Bu ülkeler arasında Starlink’in kendisinin yasaklandığı veya kullanımının kısıtlandığı bazı ülkeler de bulunuyordu. Burada “teklif verme” (bidding), reklamverenlerin kullanıcıların internet tarayıcılarında ve uygulamalarında reklam alanı elde etmek için katıldığı karmaşık açık artırma sistemini ifade ediyor.

İran'ı mı hedef aldılar

Starlink'in en yoğun kullanıldığı ülkelerden birinin İran olduğu biliniyor. Ocak ayında başlayan şiddet olayları ve şubat ayında gerçekleşen ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkeye kaçak yolla sokulan Starlink cihazlarının özellikle muhalifler tarafından kullanıldığı belirlenmişti. Discover-Tech'in Starlink üzerinden casusluk faaliyetinde bulunması ana hedeflerden biri İran mıydı sorusuna sebep oldu.

Tıklama olmadan telefonlara sızıyor

Ekim ayının başlarında İsrailli dijital reklam şirketi Discover-Tech’in, 120 binden fazla internet sitesi ve 75 bin mobil uygulamaya ulaşan reklam ağı üzerinden kullanıcıları takip ettiği ve başta cep telefonları olmak üzere cihazlara casus yazılım bulaştırılmasına yardımcı olduğu tespit edilmişti. Citizen Lab ve Confiant’ın araştırmaları, İsrailli şirketin cihazlara bulaşmak için hedef alınan kişinin gösterilen reklama tıklama yapmasını gerektirmeyen ve yine İsrail’de geliştirilen “AdFection” tekniğini kullandığını ortaya çıkarmıştı.


Binyamin Netanyahu elinde megafonla AVM’leri gezerek oy dilendi
Dünya
Binyamin Netanyahu elinde megafonla AVM’leri gezerek oy dilendi
İsrail seçimlerinde büyük sürpriz: Netanyahu’nun kaderi Arapların elinde
Dünya
İsrail seçimlerinde büyük sürpriz: Netanyahu’nun kaderi Arapların elinde
İsrail’de Arapların oy hakkına müdahale: Oy kullanmaya gelenleri darbettiler
Dünya
İsrail’de Arapların oy hakkına müdahale: Oy kullanmaya gelenleri darbettiler

Başlıklar :israilstarlinkcasusluk
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026