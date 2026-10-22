Dünyada siber güvenlik alarmı: PHP'de 2 kritik açık tespit edildi! Türkiye'de kamu hizmetleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve dijital uygulamalarda kullanılan PHP altyapısında belirlenen iki kritik güvenlik açığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde güvenlik taramaları ve teknik incelemelerin devam ettiğini belirten Başkanlık, hizmetlerde herhangi bir kesinti yaşanmadığını duyurdu.

69 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı e-Devlet Kapısı’nda ve kamu dijital hizmetlerinde aksama yaşanmadığı belirtildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden güvenli ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ediyor. e-Devlet Kapısı, vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunuyor. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle muhtemel riskler takip ediliyor. Uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor. Böylece vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve dijital kamu hizmetlerine güvenle erişimin sürdürülmesi sağlanıyor.'

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