Büyük Aile Platformu’nun sitesine siber saldırı: Ana sayfada LGBT ve terör örgütü propagandası

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve aile değerlerinin korunmasına yönelik faaliyetler yürüten Büyük Aile Platformu'nun resmî internet sitesine siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Platformun buyukaileplatformu.org adresindeki internet sitesinin ekran görüntülerinde, ana sayfaya saldırganlar tarafından yerleştirildiği anlaşılan görseller ve mesajlar görüldü.

Ana sayfaya MLKP imzalı görsel yerleştirildi

Saldırganların internet sitesinin ana sayfasına, yüzü kapalı ve bilgisayar başında oturan bir kişinin bulunduğu görseli yerleştirdiği görüldü. Görselde terör örgütü MLKP'nin amblemi ile “Devrimci Adalet Hackerları” ifadeleri kullanıldı.

Sayfanın üst bölümüne ise büyük harflerle “Yaşasın LGBT onur ve özgürlük isyanı!” mesajı yazıldı. Hemen altında yer alan “LGBTİ+'lar yalnız değildir, silahsız değildir!” ifadesi de dikkat çekti.

Örgütlenme ve savaşma çağrısı yaptılar

İnternet sitesine yerleştirilen açıklamada, sosyalist mücadele ve LGBT’ye ilişkin ideolojik mesajların yanı sıra örgütlenme çağrıları da yer aldı. “Devrimci Adalet Hackerları” imzasıyla yayımlanan metinde, mevcut siyasi ve toplumsal düzene karşı mücadele çağrısı yapılarak LGBT’lilerin sosyalizm mücadelesinin saflarında örgütlenmeleri, direnmeleri ve savaşmaları istendi.

Sayfada ayrıca, terör örgütü PKK’nın “Jin, Jîyan, Azadî” sloganına yer verildi.

Site normale döndü

Büyük Aile Platformu'nun internet sitesini hedef alan siber saldırının ardından sayfadaki MLKP imzalı görseller ve propaganda içerikleri kaldırıldı. Platformun internet sitesi yeniden normal görünümüne kavuştu.

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