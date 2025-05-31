Aileyi ve toplumu ifsat eden gündüz kuşağı programları kaldırılmalı

Türkiye'nin dört bir yanında aile yapısını muhafaza etmek için yürüyüşler düzenleyen ve imza kampanyaları başlatan Büyük Aile Platformu (BAP) İstanbul Şubesi, bu kez de gündüz kuşağı programlarının ekrandan kaldırılması veya ıslahı için nisan ayında harekete geçti. Yıllardır ekranda devam eden 'gündüz kuşağı tahribatı' son günlerde reyting uğruna her türlü olayın programlarda tasvir edilmesi, kötülüğün yayılması ve sıradanlaşması artık dayanılamayacak hale geldi. Toplum içinde yaşanan her türlü cinsel taciz-saldırı, çocuk istismarı, cinayet ve çarpık ilişkiler ağını içeren programlar toplumun ahlakını ve huzurunu bozmaya devam ediyor.

Aile Vakfı himayelerinde gerçekleşen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu kapsamında da 'Gündüz Kuşağı Programlarının Birey ve Aileye Etkisi' üzerine konuşan Prof. Dr. Orhan Koçak, ailenin gelişiminden ve dönüşümünden bahsederek başladığı konuşmasında; "İlker avcı toplayıcı temelli aile yaşamının tarihi akış geldiğimiz yüzyılda dijital teknoloji odaklı ailelere ve en sonunda transhümanizm yani biyolojik bağlardan koparılmış aile yapılarına doğru evriliyor. Bunların temelinde ise özellikle ev ortamında ağırlıklı olarak zaman geçiren bireyler için gündüz kuşağı programları toplumu derinden etkiliyor. Yaşanan suç ve ahlak sarmalları krizleri reyting uğruna servis edilmekte." ifadelerini kullandı.

Gündüz kuşağı programları kaldırılmalı

Gündüz kuşağı programlarının olumsuz sebebiyet verdiği alanları ifade eden Kocak, "Bireylerin psikolojik iyi oluşlarını azaltırken maneviyata zarar vererek otoriter ve kavgacı tutumlarını arttırıyor. Ahlaki değerler ayaklar altın alınıyor. Toplumsal değerleri zedeleyen örnekler manevi ve içsel dengeyi sekteye uğratabiliyor. Bu programların uzmanlar tarafından incelenerek içerik oluşturulması gerekiyor. Şayet bu şekilde içerik revizyonu mümkün değilse kesinlikle kaldırılmalıdır." vurgusu yaptı.







