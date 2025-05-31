Diasporada 'Aile' olmanın zorlukları: Dr. Öğretim Görevlisi Zehra Işık anlattı

Dr. Öğretim Görevlisi Zehra Işık, 'Diasporada Türk Ailesi' başlıklı konuşmasında Göç ve Aile kavraları çerçevesinde Almanya'da yaşayan Türk kökenli Müslüman ailelerin yaşadığı kuşak çatışmasına değindi. Işık 'Göçün kadınlaşması' başlığı altında;

"Birinci kuşak kadınların çoğunluğu 1974'de aile birleşmeleri ile Almanya'ya giden eğitim seviyeleri eşleri ile aynı ya da daha düşük olan kadınlar. Türkiye'nin daha çok kırsal yabancı olan bu kadınlar, doğal bir savunma refleksiyle içe kapanmış ve memlekete geri dönme niyetiyle geldikleri için de Almanya'daki toplumsal yaşama uyum sağlamakla ilgili ciddi bir gayretleri olmamıştır.

İkinci kuşaktan itibaren Alman toplumuna uyumla ilgili sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır. İkinci kuşak, aile birleşmesi yoluyla okul öncesi dönemde veya okul çağlarında ebeveyni tarafından Almanya'ya götürülmüş olan veya Almanya'da doğup büyüyen, anne veya babası ya da her ikisi göç tecrübesini yaşamış çocuklardan oluşmaktadır.

İkinci ve üçüncü kuşak genelde evliliklerini Türkiye'den yapmaktadır. Üçüncü kuşak; Almanya'da doğup büyümüş, sosyalleşme süreci içinde doğduğu kültürde başlamış ve devam etmekte olan, Alman eğitim sisteminde okumuş bireylerden oluşmakta. Üçüncü kuşağın karşı karşıya olduğu temel problem kimlik krizi. Alman toplumuna da Türk toplumuna da aidiyet geliştirmekte zorlanmakta.

Bunların çocukları da dördüncü kuşağı oluşturmaktadır. 4. kuşak büyük oranda 2000 yılından sonra Almanya'da doğup büyüyen gençlerdir." ifadelerini kullandı.

Ailelerin yaşadığı problemler karşısında kuşak çatışmalarına karşı yaptıkları adımlardan birisi dini inanış ve yaşayışlardan çocukların uzaklaşma korkusu. Bu konuya yaptığı saha çalışmalarından verdiği örneklerle değinen Işık, "Berlin'de yaşayan Türk kökenli Müslüman aileler iki nesildir Ramazan ayı için süslemelere başlayarak çocuklarına o kültürü aşılamaya başlıyorlar. Çünkü okul ve sosyal alanlarda çocukların özellikle LGBT dayatmaları ve farklı dinlerin anlayışlarının aşılanmasıyla asimilasyona uğramasının önüne geçmek isteniyor" vurgusu yaptı.







