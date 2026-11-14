Filistin filmleri ilgi bekliyor

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Filistinlilerin görünür olabildiği yegane alan yakın zamana kadar sadece sinema idi. Bu yüzden Filistin Sineması, dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar ülkesi için önemliydi. Filistin’de film çekilemiyor, bu filmler Filistin’de gösterilemiyor ama Filistin Sineması üretmeye devam ediyor.

Zulmün 7 Ekim’de başlamadığını anlamak için Filistin filmleri tarihi vesika bağlamında perspektif sunuyor. Ancak 7 Ekim sonrası yaşananların anlatıldığı filmler de hayati derecede mühim. Bu yüzden Filistin filmlerinin sinemada büyük ses getirdiğini düşünebiliriz. Oysa gerçekler öyle değil.

Evet, Filistin filmleri son 3 yılda film festivallerinde ve Oscar’da gövde gösterisi yaptı. Hind Receb’in Sesi Filistin 36, Senden Geriye Kalan, Gidecek Yer Yok ve NAZA festivallerde büyük ödülleri topladı. Hollywood’un ünlü simaları bu filmlere yapımcı ya da ortak oldu. Fekat sinemadaki verilere baktığımızda izleyici nazarında aynı tablodan söz etmek mümkün değil.

YILIN EN ÇOK SES GETİREN FİLMLERİNDEN BİRİ AMA…

Son olarak NAZA belgeseli Türkiye’de 5 hafta önce vizyona girdi. İsrail’in nasıl sistematik bir şekilde sivilleri katlettiğini gözler önüne seren belgesel şu ana kadar sadece 3 bin kişi tarafından izlendi. Box Office Türkiye verilerine göre ilk hafta 58 salonda gösterime giren filmi 488 kişi izledi. Her salonun günde 2 seans yaptığını düşünsek bile her seansta 5 izleyici ortalaması yok. Daha ikinci haftasında salon sayısı 58’den 3’e düşüyor. Şu an da 1 salında gösterimde. Kuvvetle muhtemel bu haftadan sonra vizyondan kalkar.

Aynı yönetmenin önceki belgeseli Gidecek Yer Yok ise 191 salonda vizyona girmişti. Sadece 5 hafta sinema salonlarında kendine yer bulan yapımı toplamda bin 314 kişi izlemişti.

ÖZEL GÖSTERİMLERE RAĞMEN…

Yakında zamanda benzer manzara yılın çok konuşulan başka Filistin filmleri için de yaşandı. 5 yaşındaki Hind’in katledilişini anlatan Hind Receb’in Sesi filmi Türkiye’de 100 salonda vizona girdi. İlk haftasında bin 429 kişi tarafından izlendi. İkinci hafta salon sayısı 34’e düştü. Ve toplamda film 76 bin izleyici ile gişeyi tamamladı. Bu veriye ulaşılması için valilikler ve belediyeler büyük çaba gösterdi. Film için özel seanslar düzenlendi ve kitleler sinema salonlarına götürüldü. Buna rağmen ulaşılabilen sayı 76 bin oldu.

Filistin 36 ise en büyük bütçeli Filistin filmlerinden biri. ABD’li oyuncular da rol aldı. 109 salonda vizyona giren film sadece 3 hafta gösterimde kaldı ve toplamda 2 bin 300 kişi tarafından izlendi.

Sadece 21 salonda gösterime giren ve 8 hafta vizyonda kalan Senden Geriye Kalan ise 2 bin 716 gişe verisine ulaşabilmişti. Oysa film festivallerde büyük beğeni kazanmıştı.

KENDİMİZE SORMAMIZ GEREKEN SORULAR

Bu filmler gişede çok izleyici çekecek prodüksiyona sahip değildi. Evet. Eğlendirmez de… Lakin ehemmiyeti itibariyle sinema izleyicisinde daha farklı bir tepkiyle karşılaşması gerekmez miydi?

Filistin hassasiyetinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’de bu filmlerin ayrıcalık görüp sırf verilerin yüksek tutulması için izletilemez miydi?

İzleyici olarak kendimize soralım; Sinemada ne izliyoruz? Neden film izliyoruz? Filistin konusundaki hassasiyetimize inanıyorsak bu filmlerden en azından birine neden gitmedik?


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Başlıklar :filistinfilmsinemaNAZA
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Filistin filmleri ilgi bekliyor
NAZA.
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