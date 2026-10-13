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Breaking Bad dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Breaking Bad dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

09:33, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Breaking Bad dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı performansının yanı sıra engelli bireylerin hakları için yürüttüğü savunuculuk ve hayırseverlik çalışmalarıyla tanınan RJ Mitte 34 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Brownsville kentinde hayatını kaybeden RJ Mitte'nin vefatı büyük üzüntü yarattı. Brownsville Polis Departmanı, ölüm nedeninin henüz netleşmediğini, incelemelerin devam ettiğini ancak olayda herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığını belirtti.



Menajeri Sean Reilly ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Brownsville kentinde hayatını kaybeden RJ Mitte'nin vefatı büyük üzüntü yarattı. Brownsville Polis Departmanı, ölüm nedeninin henüz netleşmediğini, incelemelerin devam ettiğini ancak olayda herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığını belirtti.Menajeri Sean Reilly ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bryan Cranston’dan veda: Seni özleyeceğim oğlum


Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston, ekranlardaki oğlu Walter White Jr.’a hayat veren RJ Mitte’nin ölümünün ardından duygularını paylaştı. Mitte ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan oyuncu, yaşadığı derin üzüntüyü anlattı.









Bryan Cranston’dan veda: Seni özleyeceğim oğlumDizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston, ekranlardaki oğlu Walter White Jr.’a hayat veren RJ Mitte’nin ölümünün ardından duygularını paylaştı. Mitte ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan oyuncu, yaşadığı derin üzüntüyü anlattı.

Mitte ile rol için seçildiğinde, henüz 14 yaşındayken tanıştığını belirten Cranston, genç oyuncunun karakterini büyük bir hevesle canlandırdığını ifade etti. Serebral palsiyle yaşayan Mitte’nin yoğun çekim takvimini kararlılıkla karşıladığını söyleyen oyuncu, yıllar içinde onun gelişimine tanıklık ettiğini anlattı.


BİRKAÇ HAFTA ÖNCE BULUŞMAK İÇİN MESAJLAŞMIŞLAR


Paylaşımında son iletişimlerine de değinen Cranston, Mitte ile birkaç hafta önce öğle yemeği için uygun bir gün belirlemeye çalıştıklarını açıkladı. Bu buluşmanın oyuncunun geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilemeyeceğini belirten Cranston, Mitte’yi çok sevdiğini ve hem dizi boyunca hem de sonrasında onunla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Bryan Cranston, veda mesajını “Seni özleyeceğim oğlum” sözleriyle tamamladı.

Mitte ile rol için seçildiğinde, henüz 14 yaşındayken tanıştığını belirten Cranston, genç oyuncunun karakterini büyük bir hevesle canlandırdığını ifade etti. Serebral palsiyle yaşayan Mitte’nin yoğun çekim takvimini kararlılıkla karşıladığını söyleyen oyuncu, yıllar içinde onun gelişimine tanıklık ettiğini anlattı.BİRKAÇ HAFTA ÖNCE BULUŞMAK İÇİN MESAJLAŞMIŞLARPaylaşımında son iletişimlerine de değinen Cranston, Mitte ile birkaç hafta önce öğle yemeği için uygun bir gün belirlemeye çalıştıklarını açıkladı. Bu buluşmanın oyuncunun geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilemeyeceğini belirten Cranston, Mitte’yi çok sevdiğini ve hem dizi boyunca hem de sonrasında onunla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.Bryan Cranston, veda mesajını “Seni özleyeceğim oğlum” sözleriyle tamamladı.

BREAKING BAD DİZİSİYLE DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU

21 Ağustos 1992 tarihinde Mississippi'nin Jackson kentinde dünyaya gelen RJ Mitte'ye henüz 3 yaşındayken serebral palsi teşhisi konuldu. Oyunculuk kariyerine adım atmak için 2006 yılında Los Angeles'a taşınan genç aktör, çeşitli sit-com dizilerinde küçük roller aldıktan sonra AMC yapımı "Breaking Bad" (2008-2013) dizisinde canlandırdığı "Walter White Jr." karakteriyle küresel bir şöhrete ulaştı.

BREAKING BAD DİZİSİYLE DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU21 Ağustos 1992 tarihinde Mississippi'nin Jackson kentinde dünyaya gelen RJ Mitte'ye henüz 3 yaşındayken serebral palsi teşhisi konuldu. Oyunculuk kariyerine adım atmak için 2006 yılında Los Angeles'a taşınan genç aktör, çeşitli sit-com dizilerinde küçük roller aldıktan sonra AMC yapımı "Breaking Bad" (2008-2013) dizisinde canlandırdığı "Walter White Jr." karakteriyle küresel bir şöhrete ulaştı.

BAŞARILI PROJELERLE DOLU BİR OYUNCULUK VE YAPIMCILIK KARİYERİ

Breaking Bad'in ardından televizyon ve sinema dünyasındaki yolculuğuna devam eden Mitte; ABC Family yapımı "Switched at Birth" (2014) ve Netflix'in "Guardians of Justice" (2022) dizilerinde başrol oynadı. Beyaz perdede ise "Who's Driving Doug" (2016), "Time Share" (2018), "Standing Up for Sunny" (2019), "The Oak Room" (2020) ve yapımcılığını da üstlendiği "Triumph" (2021) gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı.

BAŞARILI PROJELERLE DOLU BİR OYUNCULUK VE YAPIMCILIK KARİYERİBreaking Bad'in ardından televizyon ve sinema dünyasındaki yolculuğuna devam eden Mitte; ABC Family yapımı "Switched at Birth" (2014) ve Netflix'in "Guardians of Justice" (2022) dizilerinde başrol oynadı. Beyaz perdede ise "Who's Driving Doug" (2016), "Time Share" (2018), "Standing Up for Sunny" (2019), "The Oak Room" (2020) ve yapımcılığını da üstlendiği "Triumph" (2021) gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı.

AKTİVİST KİMLİĞİYLE DE BİLİNİYOR


Sadece oyunculuğuyla değil, toplumda farkındalık yaratan aktivist kimliğiyle de tanınan RJ Mitte, serebral palsi ve diğer engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu için aktif mücadele yürüttü. Screen Actors Guild (SAG) sözcülüğü ve United Cerebral Palsy ünlü elçiliği görevlerini üstlenen aktör, kâr amacı gütmeyen Mitte Vakfı'nı kurdu. Çalışmaları dolayısıyla 2013 yılında saygın SAG-AFTRA Harold Russell Ödülü'ne layık görülmüştü.

AKTİVİST KİMLİĞİYLE DE BİLİNİYORSadece oyunculuğuyla değil, toplumda farkındalık yaratan aktivist kimliğiyle de tanınan RJ Mitte, serebral palsi ve diğer engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu için aktif mücadele yürüttü. Screen Actors Guild (SAG) sözcülüğü ve United Cerebral Palsy ünlü elçiliği görevlerini üstlenen aktör, kâr amacı gütmeyen Mitte Vakfı'nı kurdu. Çalışmaları dolayısıyla 2013 yılında saygın SAG-AFTRA Harold Russell Ödülü'ne layık görülmüştü.
Başlıklar :rj mittebreaking badwalter white jr
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Yeni Şafak
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