Yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği 12 bölümlük dizi, Kaptan Alp ve yol arkadaşı Yabik'in uzay gemisi Baykuş'ta yaşadığı maceraları konu alıyor.
Uzak gelecekte geçen hikayede, Yade, İbo ve Zaghi'nin mürettebata katılmasıyla uzay gemisi bir yuvaya dönüşüyor. Farklı kuşaklardan karakterlerin uzayın derinliklerinde karşılaştıkları sorunları birlikte çözmesini anlatan yapım, aile, aidiyet ve bilim temalarını mizah ve keşif unsurlarıyla işliyor.
Çocuklara yönelik güvenli içerik sunma hedefiyle psikolojik danışmanlık desteği eşliğinde hazırlanan dizi, yaklaşık 100 sanatçının 2 yıllık çalışmasıyla hayata geçirildi.
Özgün müzikleriyle öne çıkan yapım, çocuklara görsel ve işitsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
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