Altın Portakal bu yıl daha az politik gibi

Türk sinemasının vitrini olmasının yanında Yeşilçam geleneğinin yaşatıcısı iddiasında olan Altın Portakal Film Festivali bu akşamki ödül töreni ile sona eriyor. Kısacılar mutlu. Seçkiler çeşitli. Halkın filmlere ilgisi yüksek. Antalya’da yağmur var ve Altın Portakal bu yıl daha az politik gibi.