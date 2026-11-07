Türk Yıldızı sinema ile parlayabilir

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Türk cumhuriyetlerin en kapsamlı sinema organizasyonu olan Korkut Ata Film Festivali İstanbul’da yapılıyor. 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, geniş kapsamlı şekilde etkinliklerini tamamlayarak bugünkü ödül töreni ile sona erecek.

Festivali önemli kılan en önemli unsur Türk dünyası ülkeleri arasında sinemacılar arasında iş birliğini artırma hedefi. Bunun için yapılan çalışmalar çerçevesinde bir fon kurulması ve yapımcılar arasında ortak üretimlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak adına bürokratik adımlar atılmasına karar verildi.

300 SİNEMACI BİR ARAYA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen törenle başlayan festival kapsamında 150'yi aşkın uluslararası konuk, Türkiye'den 300 sektör profesyoneli ve akademi dünyasını bir araya getirdi. Son dönemde yapılan en kapsamlı sinema organizasyonlarından biri olan festivalde 10 ülke ile 10 özerk cumhuriyet ve topluluktan toplam 56 film izleyiciyle buluştu.

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AKM Yeşilçam Sineması, Emek Sineması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Salonu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabat Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimler ücretsiz olarak sinemaseverlere hizmet etti.

Festivalin, Türk dünyası ülkeleri ve halklarının birbirini daha yakından tanıması, ortak kültür etrafında birleşmesi ve her bakımdan iş birliğinin çoğalması için yakın gelecekte önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkı sunduğu festival, Türk dünyasının zengin hikayelerini dünyayla buluşturmayı da hedefliyor.

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ÖDÜLLER BU AKŞAM SAHİPLERİNİ BULUYOR

Festivalde bugün düzenlenecek ödül töreninde "Uzun Metraj Kurmaca", "Belgesel" ve "Kısa Film" yarış-malarında yer alan 30 filmden ödül alanlar açıklanacak. Uzun Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri sahiplerini bulacak. Belgesel ve kısa film yarışmalarında ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek.

Festival, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu (Pitching) etkinliği ile yeni sinema projelerine de destek sağlayacak. İki ülkeden sinemacılar projelerini Türkiye ve Kırgızistan'dan jüri üyelerine sundu ve destek alanlar da bugün açıklanacak.

TÜRK YILDIZININ PARLAYACAĞI ORTAK GELECEK SİNEMA İLE MÜMKÜN

Özellikle ortak yapım platformu ve ortak fon çalışması hayati derecede önemli. Zira Avrupa Film fonu olan “Eurimages” örnekliğinde olduğu gibi ortak kültürün geliştirilmesi ve sinema sektörünün ayağa kaldırılması çerçevesinden bu kararlar yakın vadede önemli sonuçlar doğuracaktır. Planlanan şeylerin hayata geçirilmesi sayesinde dünyanın en zengin kültürel havzalarından biri olan Türk Dünyası’nın sinema eliyle bir araya geleceğini ve ortak bir geleceğin temelinin atılacağını söyleyebiliriz.

SİNEMA ZİRVESİNDE ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Festival kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Sinema Zirvesi’nde 6 ülkenin sinemacıları gün boyunca sorunları ve çözüm önerilerini konuştu. Ortak yapımların geliştirilmesi, sinema sektöründe iş birliğinin artırılması ve yapay zekanın sinemaya etkilerinin konuşulduğu zirvede yönetmenler ve yapımcılar projeler kapsamında birebir ve toplu görüşmeler gerçekleştirdi. Türk dünyası ülkeleri arasında bürokratik engellerin kaldırılması sonrası Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali çatısı altında birçok ortak yapım ve sinema iş birliğinin gerçekleştirilmesine karar verildi. 2027'de 6 ülkenin katılımıyla ortak yapım platformların oluşturması kararlaştırıldı.

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