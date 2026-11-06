Bir ilde sabah ezanının saati değişiyor

Sabah ezanı imsak vaktinde okunacak
Bilecik İl Müftülüğü tarafından yapılan duyuruda, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren sabah ezanlarının imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunacağı bildirildi.
Uygulamanın belirli bir süre boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların namaz vakitlerini yeni düzenlemeye göre takip etmeleri istendi.
Uygulama 9 Mart 2027'ye kadar sürecek
Müftülüğün açıklamasına göre sabah ezanlarının imsak vaktinde okunması uygulaması, 9 Mart 2027 Salı günü Ramazan Bayramı sabahına kadar devam edecek.
Bu tarihler arasında sabah namazı için ezan, imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunacak. Müftülük, vatandaşların ibadetlerini planlarken belirtilen saat değişikliğini dikkate almaları gerektiğini hatırlattı.
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