Bilecikliler kabusu yaşadı: Tam 167 kiloluk domuz bahçelere dadandı

Ticaret Bakanı Bolat Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi: Esnafa 100 milyon liralık yeni destek

Bilecik'e ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Yarın burada Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliğine gönderilmek üzere TESKOMB tarafından 100 milyon liralık bir finans desteği de inşallah gönderilecek. Bilecikli esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. Bolat "Allah'a şükür siyasi istikrar çok iyi, 23 yıldır ekonomik reformlar yapılıyor ama özel sektörümüz ekonominin lokomotifi. Onlar yatırım yapacak, üretecek, satacak ve istihdam sağlayacak, vergi ödeyecek, ülkeye döviz kazandıracak. Hepsi bütünleştiğinde büyük bir ekosistem ve ekonomik büyüklük anlamına geliyor" diye konuştu.