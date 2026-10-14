İstanbul Valisi Gül’den kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
20:13, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara uyarı
İstanbul Valisi Davut Gül, olası su baskını risklerine karşı vatandaşlara tedbir çağrısında bulunarak bodrum katlarda yaşayanların geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini istedi. Gül, güvenli barınma imkânı bulunmayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurabileceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Gül, zorunlu olmadıkça yarın evlerden çıkılmamasını isteyerek su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması çağrısında bulundu.
Bodrum katlarda yaşayan vatandaşların geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerinin önemine dikkati çeken Gül, dere yatakları ve alt geçitlerden uzak durulması gerektiğini hatırlattı.
Güvenli yeri olmayanlar 112'yi arayabilecek
Vali Gül, kalacak güvenli yeri bulunmayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep edebileceğini belirtti.
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