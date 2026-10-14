İstanbul’da sağanak alarmı: 8 bin personel 2 bin araç sahada
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı 8 bin personel ve 2 bin araç ile iş makinesinin sahada görev yaptığını açıkladı. AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar ve belediyelerle birlikte çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurguladı.
İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, AFAD koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin iş birliği içinde sahada görev yaptığını belirterek, çalışmalara 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin katıldığını bildirdi.
“Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği”
Tüm ekiplerin sahada olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Çiftçi, gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan noktalara müdahale edildiğini kaydetti.
Yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.