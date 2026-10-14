Sağanak yağış akşam saatlerinde İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. D-100 kara yolunun Cevizlibağ ve Mecidiyeköy mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Şehirde erken saatlerden itibaren başlayan yağışın akşam da devam etmesiyle trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.
D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere'ye kadar yoğun şekilde devam ediyor.
D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisinde Büyükçekmece istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne, Bahçeşehir mevkisinden ise Edirne istikametine yoğunluk yaşanıyor.
Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne uzanan güzergahta da araçlar güçlükle ilerliyor.
Öte yandan metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.