İstanbul Valiliği, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine kentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren gireceğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'un soğuk havanın etkisi altına pazar gününden itibaren gireceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor."
Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
Açıklamada, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.
Rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Sıcaklık düşüşü ve buzlanma uyarısı
Açıklamada, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları paylaşıldı.
29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.
Valiliğin buzlanma ve don riskine karşı uyardığı açıklamada, vatandaşlardan ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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