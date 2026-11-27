Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor."