İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen
soruşturmakapsamında, daha önce gözaltına alındıktan sonra 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Akkayayeniden gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Akkaya, mevcut adli kontrol tedbiri bulunduğu gerekçesiyle savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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