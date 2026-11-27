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Dünya ekonomisinin en büyük çelişkilerinden biri, gelişmekte olan ülkelerin yatırımcı çekmek için gösterdiği gayret ile gelişmiş ülkelerin bu ülkelerde oluşan serveti kendilerine çekmek için kurdukları finansal düzen arasındadır.

Bir tarafta yabancı yatırımcı gelsin diye faiz artıran, vergi teşvikleri veren, yapısal reformlar gerçekleştiren ülkeler; diğer tarafta ise bu ülkelerde kazanılan servetlerin düşük vergilerle ve çeşitli hukuki imtiyazlarla muhafaza edilmesine imkân tanıyan vergi cennetleri…

Üstelik bu vergi cennetlerinin önemli bir kısmı, küresel finans sistemine hükmeden devletlerin egemenliği veya nüfuzu altındadır. Dünyanın herhangi bir ülkesini finansal yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilen ABD ve Batı dünyasının, okyanusun ortasındaki küçük adaların finansal faaliyetlerini sınırlandıracak güce sahip olmadığını kim iddia edebilir?

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Zira bu adalarda hukuki kimlik kazanan servetler, nihayetinde Londra ve New York gibi büyük finans merkezlerinde de değerlendirilmektedir. Avrupa Vergi Gözlemevinin araştırmalarına göre offshore merkezlerde tutulan kişisel finansal servet 2022 itibarıyla 12 trilyon dolara ulaşmıştır.

Bu düzen, küresel kalkınma eşitsizliğini besleyen unsurlardan biri değil midir?

TASARRUF AÇIĞI MI, SERVET KAÇAĞI MI?

Türkiye ekonomisinin yıllardır en önemli meselelerinden biri dış finansman ihtiyacıdır. Yüksek faizden döviz ihtiyacına, yatırım yetersizliğinden dış kaynak bağımlılığına kadar pek çok ekonomik sorunumuzu tasarruf açığıyla ilişkilendiriyoruz.

Ancak son dönemde yaşadığımız fon krizi ve soruşturmalar kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar, meseleyi başka bir açıdan da ele almamızı gerektiriyor.

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Acaba Türkiye yeterince servet üretemeyen bir ülke mi, yoksa ürettiği serveti kendi ekonomisi içerisinde tutamayan bir ülke mi?

Ülkemizde meşru yollarla kazanılan servetlerin yanı sıra vergilendirilmemiş gelirlerin, piyasa manipülasyonlarıyla veya sair gayrimeşru yollarla elde edilen fahiş kazançların ne kadarının yurt dışına çıkarıldığını biliyor muyuz?

Daha da önemlisi, bu paraların ne kadarının yabancı yatırımcı kimliğine bürünerek yeniden Türkiye’ye döndüğünü biliyor muyuz?

İktisat literatüründe round-tripping olarak tanımlanan, yerli kaynakların yurt dışına çıkarılarak yabancı yatırım sıfatıyla ülkeye geri dönmesi, bilinen bir olgudur.

Şayet Türkiye’den çıkan servetlerin bir bölümü vergi cennetleri üzerinden ülkemize sıcak para olarak dönüyor, yüksek finansal getirilerden istifade ederek yeniden yurt dışına çıkıyorsa, kendi ülkemizde oluşan servete erişebilmek için yeniden bedel ödüyoruz demektir.

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YILDA 33 MİLYAR DOLAR KİME GİDİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12 Mart 2026 tarihinde açıkladığı hesaplama yöntemi değişikliği neticesinde, Eylül 2020 – Aralık 2025 döneminde portföy yatırımlarından kaynaklanan faiz giderlerimizin, daha önce hesaplanandan 8,9 milyar dolar daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu farkın 7,4 milyar doları, yani yaklaşık yüzde 83’ü, yalnızca 2024 ve 2025 yıllarına ait. Bu revizyon neticesinde 2025 yılı cari açığımız da 25,2 milyar dolardan 30,1 milyar dolara yükseldi.

Yine Merkez Bankası verilerine göre, Eylül 2026 itibarıyla son on iki ayda Türkiye’de yerleşik olmayan yatırımcılara ve kreditörlere tahakkuk eden faiz, kâr payı ve diğer yatırım gelirlerinin toplamı 32,9 milyar dolara ulaşmış durumda.

Bu tutarın yaklaşık 8 milyar dolarını doğrudan yatırımlardan elde edilen gelirler, 11,6 milyar dolarını hisse senedi ve tahvil gibi portföy yatırımlarından elde edilen gelirler, 13,3 milyar dolarını ise kredi ve mevduat gibi diğer yatırımlardan kaynaklanan faiz giderleri oluşturuyor.

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Buna karşılık Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşların yurt dışındaki yatırımlarından ve finansal varlıklarından elde ettiği gelir yalnızca 9 milyar dolar civarında.

Bir başka ifadeyle Türkiye, dış dünyadan elde ettiği her 1 dolarlık yatırım gelirine karşılık yaklaşık 3,7 dolarlık yatırım geliri gideri kaydediyor. Aradaki yaklaşık 24 milyar dolarlık fark ise cari açığımızı besliyor.

Peki bu milyarlarca dolarlık getirinin nihai sahipleri kimlerdir?

Türkiye’de kazanıp servetini yurt dışına taşıyanların bu getirilerden ne ölçüde istifade ettiğini biliyor muyuz?

Ülkemizin finansman ihtiyacını karşılamak için katlandığımız yüksek maliyetlerin bir kısmı, geçmişte kendi ekonomimizden çıkan servetlerden kaynaklanıyor olabilir mi?

YABANCI YATIRIMCI NE KADAR YABANCI?

Fon krizi vesilesiyle yürütülen soruşturmalar yalnızca yatırımcıların uğradığı zararların tespiti ve suçluların cezalandırılmasıyla sınırlı kalmamalıdır. Haksız kazançların hangi coğrafyalara taşındığı, hangi finansal yapılarda muhafaza edildiği ve ülkemize yeniden dönüp dönmediği de araştırılmalıdır.

MASAK, SPK ve Merkez Bankasının müştereken yürüteceği bir çalışmayla, yabancı portföy yatırımlarının nihai hak sahiplerinin tespit edilmesi, Türkiye’nin kronik dış finansman sorununun yeterince aydınlatılmamış bir boyutunu ortaya çıkarabilir.

Türkiye’nin dış finansman sorununu yalnızca ülkeye ne kadar para girdiğine bakarak anlayamayız. Ülkeden ne kadar servet çıktığını, bu servetin kime ait olduğunu ve hangi maliyetle geri döndüğünü de bilmek zorundayız.

Türkiye’nin tasarruf açığını tartıştığımız kadar servet kaçağını da tartışmanın vakti gelmiştir.

Belki de yıllardır yabancı yatırımcının gelmesini beklerken, aslında kendi paramızın geri dönmesini bekliyoruz.